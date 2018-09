Prva letošnja žrtev virusa Zahodnega Nila je starejši moški iz Belega Manastira v Baranji, ki je imel tudi kronične bolezni, je poročal novičarski spletni portal index.hr. Ob tem navaja izjave hrvaških epidemiologov, da je bilo na Hrvaškem tudi v preteklih letih nekaj smrtnih primerov zaradi virusa Zahodnega Nila.

Vseh deset novih primerov so zaznali na območjih severozahodne in vzhodne Hrvaške, so dodali na spletni strani HZJZ.

Navedli so tudi podatke evropskega centra za preprečevanje in boj proti boleznim, da so do 30. avgusta letos v Evropi zabeležili 710 primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila. Največ primerov je bilo v Italiji (327), Srbiji (213), Grčiji (147), Romuniji (117) in na Madžarskem (96).