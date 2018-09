Turk je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da so s prikritimi preiskovalnimi ukrepi razkrili kriminalno združbo, ki je organizirala prostitucijo v opremljeni stanovanjski hiši na območju Žalca ter za to dejavnost novačila predvsem dekleta iz Slovenije. Prav tako so iz Ukrajine pripeljali dekleta pod pretvezo, da bodo delala kot plesalke v nočnih lokalih, namesto tega pa so jih nastanili v gostinsko-stanovanjskem objektu na območju Celja, kjer so jih silili v dajanje spolnih uslug proti plačilu.

Med preiskavo so kriminalisti ugotovili, da je šlo za dekleta iz socialno šibkih okolij, ter med njimi identificirali 13 žrtev trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije, od tega devet državljank Ukrajine in štiri državljanke Slovenije. Osumljeni so slovenske upravne organe tudi zavajali pri postopkih za izdajo bivalnih in delovnih dovoljenj.

Če niso dosegle norme, so morale razliko pokriti same Kot je pojasnil Turk, so morala dekleta polovico zaslužka izročati organizatorjem, ki so jim tudi zastavili minimalno višino mesečnega dohodka na okoli tisoč evrov. Če te »norme« niso dosegle, pa so morale razliko pokriti same. Prav tako so dekleta prepričevali v prekomerno uživanje alkohola, da so nato v opitem stanju lažje privolile v spolne usluge, ob tem pa so jim omejevali dnevno gibanje. Cena spolnih uslug je znašala med 60 in 180 evrov, kriminalisti so za zdaj identificirali okoli 700 obiskov strank, premoženjsko korist osumljenih pa še ugotavljajo. V zadevi so sicer za 15 kaznivih dejanj ovadili osem ljudi in eno pravno osebo, ki jih sumijo trgovine z ljudmi in zlorabe prostitucije. Ob prijetju so izvedli tudi hišne preiskave pri osumljencih, pri čemer so našli nekatere obremenjujoče dokaze, med drugim pištolo in naboje, manjše količine kokaina in marihuane, ter poslovno dokumentacijo osumljene gospodarske družbe, v okviru katere so osumljenci izvajali kazniva dejanja.