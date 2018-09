V upravnem odboru SBC, ki ga vodi Marjan Batagelj, v njem pa sedi tudi Akrapovič, so javno pismo naslovili na predsednika republike Boruta Pahorja, predsednika DZ Dejana Židana, mandatarja za predsednika vlade Marjana Šarca in na ostale predsednike parlamentarnih strank.

V SBC z veliko zaskrbljenostjo spremljajo odkrite napade nekaterih najvidnejših članov stranke Levica na slovenske podjetnike, ki so se po njihovem prepričanju zakonito in odgovorno odzvali na napovedane davčne spremembe, omenjene v koalicijski pogodbi nove manjšinske koalicije.

Kot so zapisali v pismu, ki ga je novinarjem danes prebral izvršni direktor SBC Goran Novković, so v klubu vedno bili in bodo naklonjeni dialogu, večkrat pa so že tudi jasno povedali, kakšno podjetniško okolje bi v Sloveniji potrebovali z večjo uspešnost.

Spomnili so, da so politiki pomagali tudi pri snovanju smernic in konkretnih rešitev. Ker so mislili, da beseda nekaj velja, so z začudenjem sprejeli informacije o predvidenih spremembah na davčnem področju, med katerimi je najbolj odmevala omemba vključitve davka na kapitalski dobiček, ki je zdaj obdavčen cedularno, v dohodnino.

Negotovost podjetnikov zaradi tega je imela po njihovih navedbah za posledico »samozaščitniško ravnanje«, ki se je pokazalo tudi v Akrapovičevi odločitvi, da si prek krovne družbe izplača bilančni dobiček.

Šokirali pa so jih #hujskaški ton, širitev neresnic, nespodobna politična kultura, populizem, tendecioznost in predvsem nedopusten sovražni govor do podjetnikov ter odkrito pozivanje k vzpostavitvi nekega drugega družbeno-ekonomskega sistema« v minulih dneh.

Zato predlagajo, da se ključni politični predstavniki nemudoma javno opredelijo do teh ekscesnih stališč in pozivov. Pričakujejo javen, hiter in odločen odziv, ne glede na politične posledice.

V SBC so prepričani, da ključni politični voditelji v državi teh pogledov ne delijo, sta jih pa razočarala medel odziv in molk ob teh izraženih pogledih. Poudarjajo namreč, da imajo takšne izjave negativen in nevaren vpliv na javno mnenje in vnašajo dodatno negotovost glede vrednot in ciljev, ki jih bo zagovarjala nova vladajoče koalicija.

Sosednje države že začele vabiti naša podjetja

Kapital je kri vsakega podjetja in je nujno potreben za napredek, ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest, so zapisali v SBC in spomnili, da so podjetniki do zdaj z zadržanimi dobički razvijali podjetja, plemenitili dobičke in gradili gospodarsko rast države.

Če bodo davki na dobičke višji, se bodo takšni razvojni cikli ustavljali, delovna mesta pa se bodo odpirala v drugih državah. Novković je pri tem poudaril, da so te dni iz sosednjih držav že prišla prva vabila slovenskim podjetnikom.

V SBC so ponovili, da so pripravljeni na dialog in pogovor o rešitvah v dobrobit vseh, odklanjajo pa vsak ekstremizem. Zagotovili so, da želijo ustvarjati in delovati v Sloveniji.

Na dogajanje minulih dni se je odzval tudi soustanovitelj trboveljskega tehnološkega podjetja Dewesoft Jure Knez. Poudaril je, da ob branju besedila koalicijske pogodbe obupujejo, saj je vsebina takšna, da ne vedo, kako se bodo obrnili v prihodnje.

Ne razume tudi, zakaj se nekateri čudijo odzivom podjetij, saj gre po njegovem za povsem normalno reakcijo. Podjetniki ohranjajo dobiček v podjetjih, ker je to najbolj stabilen vir financiranja razvoja, a obenem tudi obet, da bodo v prihodnje ustvarili še več dobička in uživali še več sadov trdega in predanega dela skozi leta.

V Dewesoftu so vzpostavili tudi sistem solastništva zaposlenih, saj je 15 odstotkov družbe v lasti zaposlenih. Če bodo uresničeni načrti iz koalicijske pogodbe, je bolje investirati v eno pivo kot v lastništvo Dewesofta, je bil slikovit Knez. Zaposleni, ki razmišljajo o solastništvu podjetja, se nanj tudi že obračajo z vprašanji.

Knez se boji tudi, da bo z uresničitvijo teh načrtov še veliko več mladih gradilo podjetniško pot v tujini. Glede na odzive nekaterih v javnosti se namreč sprašujejo, če si Slovenija pod novo vlado sploh želi podjetniško pobudo in podjetnike.

Knez je spomnil, da so tudi prek pospeševalnika Katapult v zadnjih letih za Zasavje naredili vse, kar so lahko, a v primeru korenitejših sprememb bodo zdaj storili "vse, da bodo kapital, ki so ga ustvarili, ohranjali in plemenitili". Svojo dejavnost bodo opravljali tam, kjer bo spodbudno poslovno okolje.

Novkovič je medtem zanikal, da bi bili odzivi gospodarstvenikov v zadnjih dneh motivirani s strani kakšne od političnih strank, saj je SBC po njegovih besedah povsem nestrankarska organizacija.