Police v venezuelskih trgovinah so prazne, redke stvari, ki so še naprodaj, pa dosegajo astronomske cene. Takšni so tudi kondomi. Novinarka Mariana Zuniga, ki je pred nedavnim v Caracasu želela kupiti paket kondomov, ni imela velike izbire. V eni bolje založenih trgovin je bilo na voljo zgolj sedem škatlic, vsaka od njih s ceno milijon bolivarjev. Ker je minimalna mesečna plača v tej južnoameriški državi trenutno tri milijone bolivarjev, so kondomi postali nedosegljiv luksuz. »Zaradi finančne krize občutimo pomanjkanje vsega, tudi kondomov in drugih kontraceptivov,« je za BBC dejala Zuniga.

Pomanjkanje kontracepcijskih sredstev spreminja spolne navade Venezuelcev. Ker so kondomi in kontracepcijske tabletke nedostopni ali predragi, se ljudje znova poslužujejo staromodnih in nezanesljivih metod. Tudi če je metoda umika in računanja »varnih dni« učinkovita, se brez kondoma širijo spolno prenosljive bolezni. Že pred ekonomskim zlomom je Venezuela veljala za državo z eno najvišjih stopenj najstniških nosečnosti.