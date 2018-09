V ženski konkurenci so prve četrtfinaliste domačinki Serena Williams in Sloane Stephens, ki brani lanski naslov, ter Čehinja Karolina Pliškova in Anastazija Sevastova iz Latvije. Od Slovenk v igri ostaja le še Dalila Jakupović v konkurenci dvojic. Včeraj smo poročali, da sta se med osem najboljših med prebili v paru z Rusinjo Irino Kromačevo. To pa ni uspelo Katarini Srebotnik, ki je v mešanih dvojicah izpadla v osmini finala.

Rafael Nadal je za zmago nad Gruzijcem Nikolozom Basilašvilijem (6:3, 6:3, 6:7, 6:4) potreboval tri ure in 20 minutah, v četrtfinalu pa ga čaka Avstrijec Dominic Thiem, ki je bil boljši od lanskega finalista Južnoafričana Kevina Andersona s 3:0 (7:5, 6:2, 7:6). »Že drugič zapored sem moral igrati štiri nize in mislim, da tudi v četrtfinalu ne bo nič lažje. Za zmago nad Thiemom bom moral pokazati svoj najboljši tenis,« je dejal branilec naslova iz Španije.

V odlični formi je tudi zmagovalec US Opna iz 2009 Juan Martin del Potro. Hrvata Borno Čorića je nadigral s 6:4, 6:3 in 6:1, v četrtfinalu pa ga čaka domači velikan z močnim začetnim udarcem John Isner. »Ko sem videl, da ima Čorić težave z mišico, sem dodal plin in hotel čim prej zaključiti dvoboj. Igral sem dobro, a mislim, da lahko še precej bolje,« je dejal del Potro, ki mu New York očitno zelo ustreza, saj se je tretjič zapored prebil med osem najboljših.

Njegov naslednji tekmec Isner, ki je v petih nizih premagal Kanadčana Miloša Raonića, se je v četrtfinale uvrstil prvič v zadnjih sedmih letih in je zadnji Američan v konkurenci, ki lahko postane prvi domačin z zmago po Andyju Roddicku 2003.