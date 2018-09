V visokogorju se bodo usposabljale helikopterske posadke

Na območju Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank in Julijskih Alp ter širše okolice bo od danes do petka potekalo skupno usposabljanje helikopterskih posadk slovenske in madžarske vojske, poimenovano Lord Mountain 2018. Helikopterji bodo v zraku predvidoma do štiri ure dnevno.