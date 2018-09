Peking bo afriškim državam v razvoju oprostil plačilo dolgov, je dejal Xi ter napovedal vrsto projektov in partnerskih programov na področju trgovine, infrastrukture, zdravstva in varnosti. Kot je dodal, Kitajska svojih investicij v Afriki ne veže politično in se ne vmešava v notranje zadeve afriških držav.

Predsednik Južnoafriške republike Cyril Ramaphosa je na vrhu Afrika-Kitajska izrazil obžalovanje zaradi kritik kitajske razvojne pomoči Afriki in zavrnil stališče, da kitajska pomoč pomeni novo obliko kolonializma. Kot je dejal, »srečanje zavrača stališče, da se v Afriki dogaja nov kolonializem«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Xi je tudi na prejšnjem vrhu Kitajska-Afrika, ki je potekal leta 2015 v Johannesburgu, napovedal 60 milijard dolarjev posojil in investicij v afriško celino v treh letih. Kitajski megaprojekti so tako že začeli spreminjati podobo celine. V Keniji, Nigeriji, Etiopiji, Tanzaniji, Angoli in Maroku so Kitajci zgradili pomembne železniške povezave, tisoče kilometrov cest, bolnišnice in vladna poslopja, še poroča dpa.