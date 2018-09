Cene življenjskih potrebščin so avgusta na letni ravni zrasle za 17,9 odstotka, medtem ko je bila po podatkih turškega statističnega urada (TUIK) julija letna inflacija 15,85-odstotna.

Avgustovska številka je sicer po poročanju francoske tiskovne agencije AFP presegla napovedi analitikov, ki so ocenili, da bodo avgusta cene zrasle za 17,6 odstotka.

Največ so na letni ravni avgusta zrasli stroški prevoza, in sicer za 27,13 odstotka, medtem ko so se cene hrane in brezalkoholnih pijač dvignile za 19,75 odstotka, je še izpostavil TUIK.