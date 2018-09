Gre za mjanmarska državljana Wa Lona in Kyaw Soeja, ki sta bila v priporu od aretacije decembra lani. Preiskovala sta pokol desetih pripadnikov muslimanske manjšine Rohingya v vasi v pokrajini Rakhine med operacijo, ki jo je vojska proti tej manjšini začela avgusta lani. Pri sebi naj bi imela dokumente o vojaških načrtih, ki so pripeljali do izgona več kot 750.000 Rohing.

Novinarja sta obtožbe zanikala. Trdita, da jima je primer podtaknila policija. Prijeli so ju namreč, ko sta se odzvala na povabilo policije na večerjo, na kateri sta ji izročila dokumente. Obramba tudi vztraja, da ni šlo za tajne dokumente, saj so bili pred tem že objavljeni. Sodnik je presodil, da sta kriva. »Ugotovljeno je bilo, da sta skušala škodovati interesom države,« je poudaril ob razglasitvi sodbe. Za izdajo državnih skrivnosti je v Mjanmaru sicer predvidena kazen do 14 let zapora.