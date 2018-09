Le še deset dni nas loči od prvega regijskega izbora gazel, izbora gazele osrednje Slovenije, ki se bo odvil 13. septembra v Festivalni dvorani v Ljubljani. Eden od letošnjih razvojnih korakov projekta Gazela je vsebinska krepitev regijskih dogodkov, na katerem med drugim izberejo regijsko gazelo, ki bo kot finalistka zastopala regijo na izboru Slovenska gazela, ki bo 24. oktobra. Na vsakem regijskem izboru bodo udeleženci prisluhnili navdihujočemu govorniku, lanskoletne regijske gazele bodo delile izkušnjo leta, predstavili pa bodo tudi lokalno obarvano sodelovanje leta.

Ob Kranju še v Mariboru

Vsa šesterica lanskoletnih finalistov – Don Don, Adria Dom, 3fs, Sitor, Tehnos in Varis Lendava – tudi letos posluje zelo uspešno in so optimisti glede dinamične rasti tudi za prihodnja leta. V jesen s posebnim navdušenjem stopa kranjski 3fs, nišno digitalno svetovalno podjetje, katerega glavna dejavnost je digitalno tehnično in produktno svetovanje podjetjem na najvišji ravni, na primer preveritev obstoječih tehničnih in poslovno-tehničnih rešitev ter njihova izvedba. Gorenjska gazela 2017 ima od nedavnega predstavništvo tudi v Mariboru, njegovo uradno odprtje pa bo oktobra, je napovedal Andraž Logar, direktor 3fs, ki je lani ustvaril 3 milijone evrov prihodkov.

Podjetje, ustanovljeno leta 2005, se lahko med drugim pohvali z dolgoletnim sodelovanjem z Ericssonom in štirimi izdelki, ki so prerasli v samostojna podjetja: Toshl, Trickytribe, Lake in Iryo.