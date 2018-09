»Kar jezen sem na svoje. Pred etapo smo jim govorili, naj poskušajo iti v beg. Kot se dogaja že vso Vuelto, ubežnikom uspeva. Tudi danes je bilo do La Covatille to mogoče predvideti in se je tako tudi zgodilo. Škoda, nismo imeli nikogar zraven. Škoda tudi za Luko (Pibernika). Ben King je močan, sicer ne bi zmagal že druge etape na Vuelti, morda bi lahko bil tretji. Ionu Izaggireju seveda nimam kaj očitati, on je super, vrhunski,« se je Gorazd Štangelj precej čustveno odzval na razplet devete etape.

V vlogi športnega direktorja Bahrain Meride bi želel, da bi bili njegovi varovanci bliže boju za etapno zmago, ki je eden od ciljev tritedenske dirke. Izzagira, prvi mož Bahrain Meride, je po La Covatilli, najbolj selektivni gorski etapi doslej, na petem mestu skupnega seštevka. 17 sekund za novim nosilcem rdeče majice Simonom Yatesom (Mitchelton-Scott), kar spremeni predvsem vlogo njegovega moštvenega kolega Luke Mezgeca.

Izhodišče za nadaljevanje je s te plati skupnega seštevka za »slovenski zasedbi« Bahrain Meride in moštvo Mitchelton-Scott odlično. Doslej je Štangelj preroško napovedal skoraj vse glavne značilnosti Vuelte. Kako bo naprej? Med najboljšo deseterico so zgoščeni v eni minuti. »Še naprej je očitno, da na Vuelti ni izrazitega favorita. Tudi zato so štiri od devetih etap dobili ubežniki. In tako bo verjetno tudi naprej. Kolumbijec Nairo Quintana je glavni po imenu, a samo na papirju. »V bistvu ekipa Movistar hrani moči. Spredaj me preseneča Emanuel Buchmann. Sicer pa je krog favoritov jasen: Yates, Quintana, naš, Lopez, Kruijswijk, morda Kelderman. In Rigoberto Uran se dobro skriva,« je razmišljal Štangelj.