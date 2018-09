Mediji okrog SDS postavljajo rekorde v sovraštvu do temnopoltih in muslimanov

V minulih tednih so mediji Demokracija, Nova24tv.si in Škandal24.si, ki pripadajo stranki SDS, objavili vrsto sovražnih fotografij in zapisov o muslimanih, temnopoltih in migrantih. Obtožili so jih, da so nosilci “kulture posilstev”. Tožilstvo nakazuje, da bo sprožilo preiskave morebitnih kaznivih dejanj.