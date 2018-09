Petletna haflingerja Mišo in Rozi sta si mirno privoščila ponujeno seno, medtem ko so na drugi strani travnika na Blatniku pri Semiču obiskovalci čakali na sprevod konjskih vpreg, ki naj bi vsak čas prispel iz doline. Kakšnih petdeset konj različnih pasem so njihovi lastniki tokrat pripeljali na 17. belokranjsko razstavo konj in srečanje članov semiškega konjerejskega društva, ki letos praznuje 20 let delovanja.

Če ne bi imel konja, bi se najbrž zapustil

Glavno opravilo Miša in Rozi na domačiji Šikonjevih na Desincu pri Črnomlju je, da popaseta travo, tu in tam ju vprežejo tudi v kočijo in popeljejo kakšne mladoporočence ali pa prijatelje, pripoveduje gospodar Ivan Šikonja. Mišo in Rozi sta tudi stalna udeleženca srečanj, ki jih pripravlja semiško društvo, denimo srečanja vpreg ali pa blagoslovov na jurjevo, štefanovo, antonovo. »Od nekdaj imamo konje pri hiši. Že moj oče je bil furman in sem še kot mlad fantič hodil z njim naokrog. Konj mi pomeni res veliko veselje, nasploh imam zelo rad živali. Tako imam tudi neko obveznost, grem v hlev in poskrbim za živali. Če ne bi imel konj, ne vem, kako bi bilo. Najbrž bi se kar malo zapustil.«

Semiško društvo šteje okoli 80 članov iz Bele krajine, Dolenjske, Suhe krajine, ki imajo skupaj kakšnih 150 konj. Kot pripovedujejo člani društva, imajo konje za hobi. Na njivi jih ne boste več srečali. »Pred 20 leti, ko je naše društvo nastalo, so konje na poljih večinoma že zamenjali traktorji in takrat je bilo morda konj celo nekoliko manj kot danes. Zdaj se spet vračajo, a izključno ljubiteljsko,« pravi predsednik društva Stane Verdnik.

Jože Vidmar iz Gombišč v trebanjski občini se s konjerejo ukvarja dvajset let. Doma skrbi za deset haflingerjev ter deset ponijev in oslov, pa še kakšnih 25 krškopoljskih prašičev, ki se prosto pasejo na domačih travnikih. »Pri konjih je tako kot pri ljudeh, vsak je drugačen. Nekateri so bolj učljivi, drugi bolj materinski, skratka, zelo različni karakterji. Konj je divja žival, rojen je v naravi in v naravi se tudi najbolje počuti, ne pa da ga zapreš v hlev in nikoli niti travnika ne vidi,« pripoveduje Vidmar, ki si je za rejo haflingerjev letos na sejmu v Gornji Radgoni prislužil naziv rejec leta. »Bolj ko se ukvarjaš s konjem, raje te ima,« doda Stane Berčon. Skupaj z Vidmarjem sta se elegantno pripeljala na kočiji, ki sta jo vlekla čudovita rjava haflingerja z mogočno svetlo grivo. »Konj je danes luksuz. V tem moraš res uživati, to je stvar za dušo. Nekateri imajo motorje ali pa statrodobne avtomobile, mi imamo pa konje,« doda Berčon.