V 2. slovenski nogometni ligi po 5. krogu ni več ekipe, ki bi imela popoln izkupiček. Bravo je namreč na gostovanju v Rogaški Slatini remiziral z 1:1, enak izid pa je bil med Nafto in Dravo. Omenjeno je izkoristil Dob, ki je s 4:1 odpravil Ankaran in se na lestvici prebil na tretje mesto. Prvo točko v novi sezoni so osvojile tudi Brežice, ki so bile pred 5. krogom edine s štirimi porazi. Na domačem igrišču so z 1:1 remizirale proti Sežani.

Brežice Terme Čatež – Cherry Box24 Tabor Sežana 1:1 (1:1) – strelca: 1:0 Čagalj (23), 1:1 Nemanič (32). Stadion Brežice, gledalcev 300, sodnik: Kondič.

Rogaška – Bravo 1:1 (1:1) – strelca: 1:0 Neskič (17), 1:1 Žinko (28). Športni center Rogaška Slatina, gledalcev 250, sodnik: Matković.

Roltek Dob – Ankaran Postojna 4:1 (1:1) – strelci: 1:0 Petrovič (19), 1:1 Bordon (37), 2:1 Kunstelj (47/11-m), 3:1 Petric (64), 4:1 Petric (90). Športni park Dob, gledalcev 200, sodnik: Perić.

Ilirija 1911 – Brda 4:2 (1:0) – strelci: 1:0 Guberac (45), 2:0 Haljeta (47), 2:1 Bužinel (57), 3:1 Haljeta (60), 3:2 Štrukelj (71), 4:2 Tiganj (78). Stadion Ilirija, gledalcev 150, sodnik: Podgoršek.

Nafta – Drava Dakinda Ptuj 1:1 (0:0) – strelca: 1:0 Vinko (31), 1:1 Rešek (43). Športni park Lendava, gledalcev 1000, sodnik: Antić.

Krka – Beltinci 0:1 (0:1) – strelec: 0:1 Raduha (15). Stadion Portoval, gledalcev 150, sodnik: Sagrković.

Vitanest Bilje – Fužinar 2:0 (0:0) – strelca: 1:0 Doplihar (67/11-m), 2:0 Nagode (80). Igrišče Bilje, gledalcev 170, sodnik: Ponis.

Kalcer Radomlje – Jadran Dekani zaradi razmočenega igrišča preloženo na sredo ob 14. uri.

Lestvica strelcev: 6 – Fanimo (Drava), 5 – Bizjak (Drava), Nukić (Bravo), 4 – Petric (Dob), Vinko (Nafta), Tiganj (Ilirija)...