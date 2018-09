A ni čudno, pravzaprav neverjetno, da so se v času svetovne krize bogataši namnožili in poredili? Pravzaprav so se pričakovano. Zaradi recesije so dobivali spodbude s strani države, pravzaprav državljanov, katerim so krepko zategnili pas, tudi tistim najranljivejšim skupinam, ki niso imele pogajalske moči do vlade, da bi vse državljane brez izjeme spravile, kot se reče, na isti čoln. Vsi ukrepi za ublažitev recesije so šli v smer, da »reveži«, ki imajo vsega preveč in v izobilju, ne bi občutili recesije. Govorim o ukrepih, ki so jih dovolile prav vse svetovne vlade.

Govoriti o »rigoroznih« davkih, da bodo zato (izpostavljata se Akrapovič in Boscarol) selili premoženje v prijaznejše, manj požrešne države, je cinično in zavajajoče. Naj navedeta države, ki ne prištevajo prav vseh dohodkov v dohodnino in ki imajo nižji davek v dohodninski lestvici od Slovenije. V evropskem prostoru ni take države. O takih državah nisem našla podatka na spletu. Nisem znala najti?

Do zdaj so dohodki iz dela obdavčeni s 34 odstotki, dohodki iz kapitala (obresti, rente, oddajanja v najem…) pa le z 20 odstotki. Oddajanje sob in apartmajev v turistične namene je postalo uspešno izkoriščena tržna niša, dohodek s tega naslova je obdavčen zgolj s 4 odstotki, in še to le od zneska, ki je ostal po 80-odstotnem odbitku normiranih stroškov (normiranih stroškov ni treba dokazovati).

Na Pop TV 24 ur je Boscarol voditeljici razlagal, kako bo videti prodaja stanovanja, če se bo zaradi menjave delovnega mesta morala odločiti za prodajo zdajšnjega stanovanja in kupiti novega. Po Boscarolovo: ko bo prodala svoje stanovanje, bo morala državi plačati 50-odstotni davek (čeprav višina davka še sploh ni bila dorečena), za nakup drugega stanovanja bo manjkajoči znesek, ki ga bo pobrala država, hočeš nočeš morala nadomestiti. Zaradi napovedanega se bodo podražila stanovanja, hiše, najemnine, skratka, vse bo šlo »v maloro«.

To ni res. Samo če bo stanovanje, ki bi ga kupovala, cenejše od prodanega, bi razlika bila predmet obdavčitve. Res pa je, da je ob prodaji nepremičnine brez nakupa druge nepremičnine celoten znesek predmet obdavčitve. Gromovnikom in protestnikom bi zastavila vprašanje: ali vedo, zakaj porabi država denar, ki ga pobere z davki? Seveda vedo. Domnevam, da si mislijo: že prav, ampak zakaj prav z »mojim«?

Čeprav vedo, bi vseeno naštela vsaj nekaj, za kaj potrebuje in porablja država denar: za vsem dostopno zdravstvo, za šolstvo, za infrastrukturo, kulturo, navsezadnje tudi za subvencije in nepovratna sredstva za pomoč in spodbudo podjetnikom, ki sta jih bila deležna oba prej omenjena. Zelo povedno je pojasnilo Iva Boscarola, da so tudi otroški dodatki donacija!

Vrh glave in čez imam voditeljev in voditeljic, za katere ni novica dneva, če ni slaba novica, že v napovedniku pa najprej opozorijo na najodmevnejše, ki so po pravilu slabe in so jih sposobni prikazati v najslabši luči. V oddaje vabijo goste, ki niso vzorčen oziroma vsesplošen primer, so zgolj radi v središču in zato, da naredijo šov in vnašajo zmedo, celo histerijo.

Četrtkova (30. 8.) Toninova napoved na RTV SLO, da želi zdajšnja vlada Slovenijo spraviti na pot Venezuele, je milo rečeno skrb vzbujajoča. Kakšne indice ima na voljo, da lahko trdi kaj takega? Venezuela ima bogata nahajališča nafte, ve se, kdo ima apatite po njej in komu je v korist njen bankrot in razpad.

Še enkrat pozivam vse protestnike, naj že končno objavijo podatke o tem, kje so ugodnejši pogoji za podjetništvo. Prenos gotovine v davčne oaze bi bila utaja in konec koncev tudi nehvaležnost do domovine, ki jim je z donacijami pomagala do uspešnosti. Vseeno jima izkazujem vsa priznanja za uspešnost in prizadevnost.

Cecilija Rekar, Bled