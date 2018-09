Pred dnevi je bil v Dnevniku na RTV Slovenija prispevek o tem, povezan z naslovnico Demokracije, ki želi vcepiti strah pred nasiljem in posilstvi, ki jih lahko od migrantov pričakujemo. (Statistika o posilstvih v Sloveniji pa kaže čisto drugačno podobo.) Na to so se odzvali pri varuhu človekovih pravic, Društvo novinarjev Slovenije, ministrstvo za kulturo, filozof dr. Vezjak in verjetno še kdo drug.

Čeprav se je predsednik Borut Pahor pred ponovno izvolitvijo branil, da noče biti moralna avtoriteta, in obljubljal, da se bo večkrat oglasil, me je, nepoboljšljivo optimistko, spet razočaral. Očitno je njegova presoja, kdaj se mora oglasiti, drugačna od mojih (naših?) pričakovanj. Prehitro je Janšo »okronal« za svojega edino primernega, »avtoritativnega« kandidata za mandatarja. Tokrat pa molči, češ: »Predsednik republike se vedno vzdržuje komentiranja medijev, ker bi to lahko bilo razumljeno kot poseganje v svobodo tiska in govora. Njegova stališča o nujnosti medsebojnega spoštovanja pa so splošno znana.«

Predsednik Pahor, rada bi vas spomnila na vašo prisego, ki pravi: »Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval za blaginjo Slovenije.« Spoštoval ustavni red? Res nisem poklicana za take presoje, vendar se čisto laično sprašujem, če ga res spoštujete. 63. člen naše ustave, ki prepoveduje spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti, mirno ignorirate in se sklicujete samo na 39. člen o svobodi izražanja. Ob tem pa zakon o medijih tudi prepoveduje, da se z medijskimi vsebinami spodbuja h kakršni koli neenakopravnosti ali da se izziva kakršno koli sovraštvo in nestrpnost.

Po mojem mnenju mižite tudi pred delom ustave, ki govori o človekovih pravicah. Zato vas pozivam, da vsaj za trenutek opustite vaša priljubljena, za nas pa čisto nepomembna opravila in zberete toliko poguma ter se opredelite. Drugače boste sokrivi za vso to sovražnost, ki se vedno bolj razrašča.

Polona Jamnik, Bled