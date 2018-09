Koliko je vredno človeško življenje? Kako denarno ovrednotiti bolečino, ki jo je svojcem povzročila nasilna smrt ljubljenega soproga in očeta? V primeru grozovitega umora 52-letnega Rada Mitrovića iz Maribora naj bi odgovor na omenjeni vprašanji podal mariborski okrožni sodnik Janez Žirovnik. V obravnavo je prejel pravdo, v kateri družina Mitrović od morilca Senada Softića terja plačilo 90.000 evrov odškodnine.

V imenu tožene stranke se je v sejni sobi 137 mariborskega okrožnega sodišča v petek zglasila zgolj pooblaščenka Tanja Kompara. »V četrtek sem prosila, da gospoda Softića pripeljejo iz pripora na narok, vendar odgovora zavoda za prestajanje kazenskih sankcij nisem prejela,« je razložila odvetnica, ki je tik pred tem poslala pripravljalno vlogo pooblaščencu tožnikov, odvetniku Janku Jermanu starejšemu. Ta ji je nato pokazal, da je po telefaksu prejel vsega eno stran njene vloge, zato nanjo ni mogel podati vsebinskega odgovora.

Žirovnik je zatem nameraval izpeljati tajni narok, na katerem bi preveril, ali sta stranki pripravljeni skleniti poravnavo. To mu ni uspelo. Komparova je namreč že pred tem predlagala njegovo izločitev. Po njeni oceni obstaja bistven odklonitveni razlog, zaradi katerega Žirovnik ne bi smel soditi v tej zadevi. Sporno naj bi bilo to, da je bil kot dežurni preiskovalni sodnik na kraju umora. In da je podpisal zapisnik o ogledu in odredil sodno obdukcijo pokojnika. Žirovnik je odvetnici odvrnil, da ne vidi razloga, zakaj bi zaradi te okoliščine obstajal dvom o njegovi nepristranskost. Kljub temu ni imel druge možnosti, kot da je preklical narok in odločitev o njegovi morebitni izločitvi prepustil predsednici mariborskega okrožnega sodišča Alenki Zadravec.