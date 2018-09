Mainstream svet fotografije za navdušence in profesionalce se načeloma vedno povezuje z zrcalno-refleksnimi fotoaparati DSLR. Tu kraljujeta Canon in Nikon, ki sta se tega segmenta do nedavna zelo tesno oklepala. V zadnjih letih pa so se na trgu začele vse pogosteje pojavljati brezzrcalne sistemske kamere (CSC). Prednosti CSC-kamer so kompaktnost ohišja in elektronske tehnične dopolnitve.

Kot prvi je tako kamero že leta 2008 predstavil Panasonic (model G1). Sistem so posvojili mnogi, ki v razredu DSLR niso mogli prav dobro konkurirati velikanoma Nikonu in Canonu. CSC-kamere so tako močno zastopane pri znamkah Panasonic, Fujifilm, Olympus in Sony. Prav slednji pa je najbrž še najbolj zaslužen za vzpon razreda. Sonyjeve kamere s tipalom polnega formata alpha 7 in 9 so postale spremljevalke tako profesionalnih fotografov kot videosnemalcev. Po nekaterih podatkih naj bi njihove kamere že predstavljale 30-odstotni tržni delež.

Canon in Nikon sta tako prišla do točke, da če želita ostati konkurenčna, morata postopoma »kanibalizirati« tudi svoj DSLR-segment. Za Canon se že dolgo časa šušlja, da bo na trgu predstavil dva brezzrcalna fotoaparata polnega formata, Nikon pa je to že storil.

Nedavno so predstavili dve kameri (Z7 in Z6) in nov bajonetni sistem Z. Bajonet Z v osnovi pomeni večji premer, ki ponuja več možnosti pri oblikovanju objektivov in povečuje razsežnosti optičnih zmogljivosti. Bajonetni sistem Z bo vključeval različne visokozmogljive objektive, vključno s svetlobno najmočnejšim objektivom jakosti f/0.95.

Fotoaparata Z7 in Z6 sta opremljena z novima Nikonovima slikovnima tipaloma CMOS polnega formata FX. Fotoaparat Z7 ima 45,7 milijona efektivnih slikovnih točk in podpira razpon občutljivosti ISO 64–25.600.

Model Z6 ponuja 24,5 milijona efektivnih slikovnih točk, podpira pa razpon občutljivosti ISO 100–51.200.

Fotoaparata podpirata snemanje videoposnetkov 4K pri 30 fps ter videoposnetkov v polni ločljivosti pri 120 fps. Fotoaparat Z7 ima 493 točk ostrenja, Z6 pa 273, kar omogoča široko pokritost približno 90 odstotkov zajetega kadra v vodoravni in navpični smeri. Elektronsko iskalo podpira OLED-tehnologija, v oba fotoaparata je vgrajena tudi petosna stabilizacija slike.

Cena ohišja Z7 je 3699 evrov in bo na voljo od konca septembra, za Z6 pa je treba odšteti 2299 evrov. Na voljo bo od konca novembra.