Z začetkom novega šolskega leta ljubljansko mestno redarstvo napoveduje več preventivnih aktivnosti, s katerimi želi voznike opozoriti na prisotnost otrok v prometu in zagotoviti njihovo varnost. Od 3. do 14. septembra bodo redarji izvajali aktivnosti in nadzore na šolskih poteh ter v okolici šol in vrtcev. Na terenu bodo prisotni na več lokacijah, in sicer zjutraj od 7.30 do 9.30 ter ob koncu pouka, predvidoma med 11. uro in 13.30.

Od 17. do 28. septembra bodo mestni redarji združili moči s policijo in v mešanih patruljah nadzirali spoštovanje pravil in cestnoprometne signalizacije, nepravilno parkiranje na šolskih poteh, pločnikih, prehodih za pešce in kolesarskih stezah v okolici šol. Policisti in redarji bodo nadzirali tudi prekoračitve hitrosti, omogočanje varnega prečkanja vozišč na prehodih v okolici šol in na šolskih poteh, pozorni bodo na to, da vozniki pešcem na prehodih odstopijo prednost, uporabljajo varnostni pas in da med vožnjo ne uporabljajo mobilnih telefonov. Na avtobusnih postajališčih Ljubljanskega potniškega prometa pa bodo pozorni, da vozniki ne ovirajo mestnih avtobusov, so našteli na Mestni občini Ljubljana.

Velja omeniti, da bo mestno redarstvo s tako imenovanim super radarjem do predvidoma 3. septembra nadziralo hitrost na Roški cesti, od 3. do 24. septembra pa naj bi stacionarni radar preselili na Dolenjsko cesto. Ljubljanski redarji imajo tudi dva radarja, nameščena v službenih vozilih. Z njima bodo hitrost merili na več lokacijah, in sicer bodo voznike s pretežko nogo »lovili« na naslednjih lokacijah: Črna vas 43, Dolenjska cesta 242, Jamova cesta 46, Streliška ulica 25, Zemljemerska ulica 12, Levstikov trg 3, Prule 13, Zadobrovška 18a, Jarška cesta 55, Dunajska cesta 392, Neubergerjeva ulica 7, Samova ulica 19, Derčeva ulica 1, Na Korošci 12 in Celovška cesta 330. vbr