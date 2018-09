V Notranjih Goricah so prejšnji teden odprli sedemoddelčno enoto vrtca Brezovica, obenem pa so na ploščadi pred stavbama zaznamovali tudi energetsko prenovo podružnične osnovne šole Notranje Gorice. Za občino z nekaj več kot deset milijoni evrov proračuna sta naložbi predstavljali kar precejšen zalogaj. Vrednost 2120 kvadratnih metrov velikega vrtca je znašala 2,6 milijona evrov. Od tega so 450.000 evrov pridobili iz ekosklada, ostali del pa so financirali iz občinskega proračuna.

»V objektu s sedmimi oddelki so tudi telovadnica, centralna kuhinja, senzorična soba, sobe za strokovno osebje, zunanje površine pa so opremljene z igrali,« je dejal župan Brezovice Metod Ropret, ki pravi, da so na ta način rešili dolgoletni problem, ko je bilo v vrtcu vedno premalo prostora za vse otroke. »Po več kot desetletju bomo uspeli zagotoviti prostor za vse otroke, ki bodo do prvega septembra izpolnjevali pogoje za vpis v vrtec, kar je izjemno glede na preteklost, ko smo imeli vedno premalo prostora in v najslabših letih 130 otrok nismo mogli vključiti v institucionalno predšolsko vzgojo,« je dejal župan, ki upa, da bodo te kapacitete zadostovale za tri leta, potem pa naj bi bil zgrajen še en vrtec na Brezovici.

Naložba v energetsko sanacijo je znašala 274.000 evrov, od tega je občina 88.000 evrov po ministrstvu za infrastrukturo pridobila iz evropskih kohezijskih sredstev. Odslej v šoli ne bodo več uporabljali kurilnega olja, ampak plin v kombinaciji s toplotno črpalko, zdaj imajo novo prezračevanje in izolacijo podstrešja, prenovili so fasado in zamenjali stavbno pohištvo. »Glede mest za učence v šoli smo zdaj na meji, v prihodnjem letu pa bomo pristopili h gradnji štirih oddelkov v matični osnovni šoli na Brezovici,« je pojasnil Ropret. aro