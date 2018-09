24. avgusta je v Koloradu umrl ameriški plezalec in alpinist Jeff Lowe. Ko so mu lani v Grenoblu podelili zlati cepin za življenjske dosežke v alpinizmu (letos ga bodo podelili Andreju Štremflju), je francoski novinar Claude Gardien dejal, da je Lowe »ena od najpomembnejših osebnosti v vsakem vidiku plezanja«. Star je bil 67 let, zadnja leta je izgubljal boje z degenerativno boleznijo motoričnega živčnega sistema (ALS).

Vizionarski ameriški alpinist je slovel po odločnosti, inovativnosti in brezhibnem slogu plezanja. V lasti je imel več kot tisoč prvenstvenih smeri, napisal je več alpinističnih knjig in iznašel več inovativnih plezalnih pripomočkov. Bil je eden od pionirjev hitrega alpskega sloga plezanja in tehnike mešanega, skalno-lednega plezanja. Ustanovil je dve podjetji za proizvodnjo alpinistične opreme, iznašel je material softshell, ki se veliko uporablja pri alpinističnih oblačilih.

Plezal je po vsem svetu, eden od njegovih prelomnih podvigov je bil epski vzpon po severnem razu na Latok I leta 1978. S soplezalci Jimom Doninijem, Michaelom Kennedyjem in Georgeom Lowom jim sicer ni uspelo priti do vrha. Šele avgusta letos so Aleš Česen, Luka Stražar in Tom Livingston uspeli preplezati Latok I čez severna ostenja, severni raz pa ostaja v celoti še nepreplezan. Najosupljivejši dosežek Jeffa Lowa pa je Metanoia v severni steni Eigerja, prvenstvena smer, ki jo je preplezal solo leta 1991, prvo ponovitev pa je doživela šele konec leta 2016. O legendarnem plezalcu so posneli dokumentarni film Metanoia, ki ga je mogoče najti na svetovnem spletu.

Le nekaj ur pred Lowom je v kalifornijskem Oakdalu zaradi raka v 82. letu umrl Tom Frost, ki je s soplezalci Royalom Robbinsom, Yvonom Chouinardom in Chuckom Prattom poosebljal zlato dobo plezanja v granitnih stenah Yosemitov. Preplezali so najpomembnejše smeri svojega časa, današnje klasike, na primer prvo ponovitev smeri Nose v El Capitanu (1960), prvenstveni vzpon smeri Salathe Wall (1961) in smer North America Wall (1964).