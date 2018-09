Tekaško prireditev, ki pod okriljem Zavarovalnice Triglav vsako leto poteka v idilični naravi protokolarnega parka Brdo pri Kranju, bodo letos organizirali že sedmo leto zapored. Njen namen je spodbujati zdrav življenjski slog in aktivno preživljanje prostega časa posameznikov in družin, dogodek je tudi dobrodelno obarvan. V preteklih šestih letih so organizatorji sedemnajstim zdravstvenim ustanovam namenili že 85.000 evrov. Letos bodo donacijo v okviru dogodka namenili projektu Slojenčki in tako prispevali k boljši oskrbi novorojenčkov.

Številni rekreativci in tisti, ki želijo izboljšati svoje aktivno življenje, se na tekaški izziv že od maja pripravljajo s pomočjo brezplačnih treningov, ki potekajo pod nadzorom tekaških strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami: Boruta Malavašiča, Klemna Dolenca, Blaža Kavčiča, Nadje Zavec in drugih.