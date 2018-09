Zgodovina podjetja Klun se začne v Nemčiji, kjer se je Karel Klun naučil obrti in postal tako dober, da so ga povabili celo k delovnemu mestu direktorja BMW. Nostalgija ga je pripeljala nazaj v Slovenijo, kjer je leta 1980 odprl družinsko delavnico za oblazinjeno pohištvo. Podjetje danes vodi njegov sin, arhitekt Robert Klun, ki se je po diplomi pridružil očetovemu podjetju v Sloveniji. Takrat so s tradicijo oplemeniteno družinsko dejavnost nadgradili, posodobili notranji ustroj in kreativni koncept – posvetili so se tudi oblikovanju.

Robert Klun se ukvarja z načrtovanjem arhitekture in oblikovanjem, dobri strokovni sodelavci in organizacija mu omogočajo, da lahko hkrati vodi še podjetje. Ustanovil je trgovino in konzorcij podjetij Magnet Design, v katerem so podjetja Klun ambienti, Mineral, Kolpa, Intra Lighting, steklarna Rogaška, Eko Stil, TEM Čatež, Etis in drugi. Konzorcij Magnet Design je specializiran za projektiranje arhitekture in urbanizma, interjerja in industrijskega oblikovanja. V njegovih prostorih je najti dobro oblikovanje, ki je plod lastnega podjetja ter drugih domačih oblikovalcev in arhitektov, s katerimi sodelujejo. Želijo ponuditi visok oblikovalski standard s pozornostjo do slovenskih materialov.

Robert Klun vedno poudari, da ne rešujejo le opreme prostorov, temveč ustvarjajo celostne ambiente z lastno poetiko in s tem sooblikujejo kulturo bivanja. Z leti so si pridobili številne naročnike: »Vsaki stranki želimo ponuditi ustvarjalno razmišljanje pri snovanju ambienta in dobro počutje v končanih prostorih.« Delovanje so razširili tudi v tujino, njihovi zadnji načrtovalski projekti so za stranke Al Rashed & Sons Group, KFB Holding Riyadh s Shaikh AlBoayez in Al Hokair Group v regiji arabskih držav Perzijskega zaliva (Bahrajn, Irak, Kuvajt, Oman, Katar, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati).

Klun ambienti so opremili letališče Ljubljana, zavarovalniško skupino Sava (Novo mesto, Ljubljana, Nova Gorica), hotel Four Points by Sheraton (Ljubljana), Opero in balet Ljubljana, gozdno vas Ocepek (Terme Topolšica), vilo Dedinje (Beograd), Novo Ljubljansko banko… Pri oblikovanju združujejo funkcionalnost, ergonomijo in estetiko. Robert Klun je med svojim delovanjem v podjetju Klun ambienti razvil in oblikoval več kot 40 izdelkov, skozi njegove roke so šle sedežne garniture, zofe, divani, fotelji, tudi postelje. Možnost kreiranja in izvedbe mu omogoča, da lahko preveri tudi nenavadne, inovativne in povsem nove ideje. Za svoje delo so prejeli številna priznanja in nagrade.

Pri oblikovanju oblazinjenega pohištva je za Roberta Kluna največji izziv ergonomija. Njej posveča največ časa, saj želi ustvariti udobno sedežno pohištvo in s tem nove ergonomske bivalne ali delovne prostore. Z ergonomsko ureditvijo delovnega mesta skušajo delo čim bolj prilagoditi človekovim fizičnim in psihičnim lastnostim ter zmanjšati oziroma preprečiti morebitne škodljive učinke na zdravje. Oblikovanje ergonomskega delovnega mesta oziroma okolja zajema človekove navade in na ta način pogosto naredi človekovo delo produktivnejše, učinkovitejše, varnejše in zanesljivejše.

Z ergonomijo je povezan absentizem (odsotnost z dela) kot posledica neergonomskih delovnih okolij. Gre za večplasten pojav, s katerim se ukvarjajo različne znanstvene discipline. Skupna ugotovitev posameznih strokovnjakov raziskav o odsotnosti z dela je, da je absentizem izjemno žgoč problem, ki pomeni hkrati tudi visok strošek za podjetje. Z ustrezno ergonomijo se lahko ohranja dobro psihofizično zdravje zaposlenih.

Verjetno je sedežni element bigg APPLE najbolj zaznamoval oblikovalski pristop avtorja. Odseva lastnosti, kot so drznost, brezkompromisnost, inovativnost… Počivalna lupina je prostostoječa ali pa se jo lahko pritrdi na steno. Postane stensko pohištvo, ki odločilno spremeni koncept prostora. Element je opremljen z avdio ozvočenjem in omogoča zasebnost tudi v frekventnih prostorih.

Eden izmed produktov zgodnejšega oblikovanja je počivalnik notta z nožnikom. Oblikovanje sledi klasičnim smernicam, vrhunski izdelavi in ergonomiji. Danes že lahko rečemo, da je udoben, prilagodljiv in atraktiven kos postal večen – ali drugače – vedno moderen. Del sedišča z naslonom ima možnost pomika po polkrožnem delu podnožja, kar je izvedeno zelo premišljeno – enostavno za uporabo in vizualno dovršeno.

Sedežno linijo cameLEON odlikuje vsestranska uporabnost. Na videz enostaven kos ima za seboj dolgo študijo v iskanju kompromisa med modularnostjo, dobro kakovostjo, barvno paleto in ceno. Bila je zasnovana za mlade, a je postala uspešna v številnih domovih in poslovnih prostorih. Z možnostjo različnih barvnih kombinacij zadošča zahtevi po atraktivnosti, neskončne dimenzijske možnosti kombiniranja elementov pa zahtevi po prilagodljivosti v prostoru.

Nekaj posebnega je kapsula airPod, ki sta jo oblikovala Robert Klun in Tomaž Gorjup in je tehnično izjemno zahteven projekt. Kapsula, ki je namenjena potnikom na letališčih, omogoča zasebnost, počitek ali zbrano delo v posebno prirejenem prostoru, kjer se lahko udobno namestite v različnih pozicijah sedišča. Sedež je oblikovan po načelu modela »zero gravity« in omogoča nastavitev v različne položaje. Kapsula je zvočno izolirana, z lastno klimo in vsemi elektronskimi komponentami za delo ali sprostitev.