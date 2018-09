Kar tri življenja so danes terjale slovenske ceste. Najprej se je na gorenjski avtocesti zgodaj zjutraj prevrnil kombi z voznikom in osmimi potniki, nato pa sta se na Primorskem smrtno ponesrečila še voznik avtomobila, ki je zapeljal s ceste, in motorist, ki ga je odneslo v zid.

Na avtocesti pokalo vse dopoldne

Za 63-letnega hrvaškega državljana se je nočna vožnja po gorenjski avtocesti proti Avstriji končala tragično. Ob 4.40 je kombi s hrvaškimi registrskimi tablicami, ki ga je vozil 63-letnik, pred izvozom Lesce najprej zapeljal levo čez prehitevalni pas na travnato bankino in trčil v kovinsko odbojno ograjo na sredi avtoceste. Od tam je kombi hrvaškega podjetja Shuttlefly odbilo čez celotno vozišče v travnato brežino na desni strani ceste. Kombi je prevrnilo na streho, voznik pa je v njem ukleščen umrl. V kombiju je bilo še osem potnikov – državljanov Nemčije –, ki so imeli več sreče. Trije so jo odnesli z lažjimi poškodbami, pet pa jih je bilo nepoškodovanih. Kranjski in jeseniški gasilci so zavarovali kraj nesreče, pomagali reševalcem pri prenosu treh poškodovanih Nemcev, truplo voznika pa so morali izrezati iz izmaličene pločevine.

Dobre pol ure kasneje, ob 5. uri in 20 minut, se je precej bolje končala prometna nesreča na gorenjski avtocesti pri Vrbi. Voznik osebnega avtomobila, slovenski državljan, je s ceste zapeljal v obcestni jarek. Kot so sporočili s PU Kranj, je nastala samo gmotna škoda. Ob 8.20 pa se je pred galerijo Moste, prav tako v smeri Karavank, zgodila še tretja prometna nesreča na tem delu gorenjske avtoceste. V njej je bilo po podatkih gorenjskih policistov udeleženo vozilo z nemškimi registrskimi oznakami, ki ga je vozila voznica, v njem pa so bili še štirje potniki. A tudi v tem primeru ni šlo za hujšo nesrečo. Kljub vsemu pa so gorenjski policisti poročilom o nesrečah dodali še opozorilo: »Vozniki, pazite na cesti in med vožnjo opravljajte ustrezne počitke. Za volanom bodite spočiti,« je danes pozival Bojan Kos.