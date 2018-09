»Pihajo vetrovi vojne in dobivamo zaskrbljujoče novice o možnosti humanitarne katastrofe v sirski provinci Idlib,« je papež z okna svojih prostorov dejal večtisočglavi množici na trgu Svetega Petra.

Ob tem je mednarodno skupnost in vpletene v konflikt pozval »naj uporabijo orodja diplomacije, dialog in pogajanja ter skladno z mednarodnim humanitarnim pravom zaščitijo življenja civilistov«.

Sile sirskega režima se po navedbah sirskega observatorija za človekove pravice že več tednov zbirajo na meji z Idlibom in to območje vsakodnevno obstreljujejo.

V minulih dneh sta Damask in njegova tesna zaveznica Moskva okrepila opozorila pred neizbežnim napadom na Idlib, ki sicer meji na Turčijo.

Združeni narodi so v sredo opozorili, da bi lahko pričakovan napad sil na to provinco sprožil razselitev do 800.000 ljudi, ki že tako živijo v grozljivih razmerah. To pa bi lahko botrovalo »humanitarni katastrofi ogromnih razsežnosti«.