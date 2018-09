Oboroženi moški v vojaških uniformah so zaprli središče mesta, kjer so bili razobešeni številni transparenti s fotografijami Zaharčenka in njegovimi citati, med njimi tudi »Vsi imamo eno domovino - Rusijo«. Začasno je bil ustavljen tudi javni prevoz, poroča AFP.

Množica ljudi se je zbrala v tamkajšnjem gledališču, kjer je bila postavljena v rusko zastavo odeto krsta s preminulim. Številni žalujoči so v rokah držali šopke in jokali.

Predstavnik lokalnih oblasti je povedal, da se je od Zaharčenka poslovilo okoli sto tisoč ljudi, medtem ko je dopisnik AFP število žalujočih ocenil na več kot 30.000.

Slovesnosti sta se med drugim udeležila tudi vodja separatistov v Gruziji Anatolij Bibilov in nekdanji premier samooklicane Doneške ljudske republike Aleksander Borodaj.

Tiskovna agencija Doneške ljudske republike je poročala, da je svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina Vladislav Šurkov umrlega vodjo separatistov označil za »brata«. »Bil si dober človek, pravi junak in prava čast mi je bilo biti tvoj prijatelj,« je agencija povzela Šurkova, ki je umrlega nagovoril s pomanjševalnico njegovega imena - Saša.