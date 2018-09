Kot so za STA pojasnili avtorji študije, ki so ugotovitve v četrtek predstavili tudi na pravni fakulteti, so na podlagi opravljenih intervjujev ugotovili, da je glavni razlog za željo po uvedbi minimalne urne postavke padanje cen v panogah zaradi prevelike konkurence in premajhnega povpraševanja na trgu delovne sile.

»Nizke cene storitev so namreč tiste, ki ogrožajo socialno varnost delavcev v atipičnih oblikah zaposlitev. Zato se iz njih razvije prekarno delo, katerega glavna značilnost je ravno pomanjkanje socialne varnosti, ki močno vpliva na način življenja delavcev in njihovo duševno stanje,« so navedli.

Minimalna postavka v atipičnih oblikah dela, ki bi dosegala raven slovenske minimalne plače, bi prekarnim delavcem po njihovih ugotovitvah omogočila sprotno odplačevanje mesečnih življenjskih stroškov in zagotavljala redni mesečni dohodek.