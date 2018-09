Šlo je za osmo izvedbo dobrodelne tekme, ki jo organizira lokalno nogometno društvo ND Bilje. Če je ta v preteklosti že privabila visoke goste iz tujine, se je danes zbrala najbolj udarna zasedba doslej. Tudi zato, ker se je pri vabljenju gostov vključil predsednik Evropske nogometne zveze Aleksander Čeferin.

Tako so na zelenici nogometnega stadiona v mali vasici z okoli 1000 prebivalcev zbrala nekatera nekdaj največja imena evropskega nogometa: Portugalca Luis Figo in Nuno Gomes, Italijana Alessandro del Piero in Marco Materazzi, Nizozemca Frank de Boer in Pierre van Hooijdonk, Srba Dejan Stanković in Nemanja Vidić, Anglež Robbie Keane, Španec Gaizka Mendieta, Bulgar Dimitar Berbatov ...

Ni manjkalo niti slovenskih nogometnih legend. V zvezdniških postavah so nastopili nekdanji reprezentanti Milenko Ačimović, Milivoje Novaković, Miran Pavlin, Amir Karić in drugi.

Na tekmi so zaigrali še Čeferin in predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović ter predsednik republike Borut Pahor, ki je v preteklih letih s pokroviteljstvom dogodka prispeval k njegovem razvoju. Kot trenerja pa sta delovala selektor slovenske reprezentance Tomaž Kavčič in portugalski nogometni strateg Andres Villas-Boas.

Izid tekme stranskega pomena Okoli 4000 gledalcev je bila priča ekshibicijski tekmi z marsikatero atraktivno potezo, saj ni manjkalo drznih strelov na gol, vrhunskih obramb in zvitih podaj, pa tudi kakšnega malo bolj zagrizenega štarta v obrambi. V golu je v prvem polčasu kolena dobesedno gulil Pahor, Čeferin je z izjemnim strelom v desni kot odprl strelsko bilanco na tekmi, Figo je razigraval soigralce, Mendieta pa večkrat izzval vrhunske obrambe grške legende v vratih Antoniosa Nikopolidisa. Na koncu je rdeča ekipa Equal Game s Čeferinom in Figom na čelu slavila s 6:1 proti modrim Common Goal, ki sta jih vodila Del Pierro in Mendieta, a bolj pomembno kot izid na igrišču je znesek, ki ga bodo na koncu organizatorji lahko razdelili dobrodelnim organizacijam slovenskemu Zavodu Vozim in mednarodnemu Commongoalu. Sredstva so namreč zbirali s prodajo vstopnic in donacije, obenem pa še poteka tudi spletna dražba dresov nogometnih zvezdnikov, kot so Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Neymar, Robert Lewandowski in tudi loparja teniškega zvezdnika Rogerja Federerja. Izkupiček dogodka bodo sporočili v naslednjih dneh.