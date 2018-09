V moškem in ženskem delu zadnjega turnirja za grand slam v sezoni v osmini finala ni več neznank. Zadnji udeleženec osmine finala je bil znan davi. Marin Čilić, sedmi nosilec, zmagovalec US Opna leta 2014, je v petih nizih, po treh urah in 59 minutah le premagal Avstralca Alexa de Minaura, ki je dobil prva dva niza proti Hrvatu.

V tretjem krogu so bili uspešni Avstralec John Millman, ki je v štirih nizih izločil Kazahstanca Mihaila Kukuškina, Belgijec David Goffin, deseti nosilec, je bil v treh nizih boljši od Nemca Jan-Lennarda Struffa, Japonec Kei Nishikori, 21. nosilec, je v štirih nizih ugnal Argentinca Diega Schwartzmana, v nemškem obračunu pa je bil Philipp Kohlschreiber v štirih nizih boljši od četrtega nosilca Alexandra Zvereva. Portugalec Joao Sousa je nadigral Francoza Lucasa Pouilla, 17. nosilca, v štirih nizih, trije od teh so se končali po podaljšani igri.

Največje pozornosti sta bila seveda deležna dvoboja tretjega kroga, v katerih sta zaigrala Federer in Đoković. Švicar, petkratni zmagovalec US Opna, ki je na OP ZDA drugi nosilec, je za zmago nad Avstralcem Nickom Kyrgiosom potreboval tri nize in uro in 44 minut. Tudi šesti nosilec Đoković v tretjem krogu ni oddal niza, Francoza Richarda Gasqueta pa je ugnal v dveh urah in 11 minutah.

Med posameznicami so se v zadnji teden turnirja prebile le tri članice najboljše deseterice, potem ko sta v tretjem krogu izpadli najboljša Nemka Angelique Kerber, četrta nosilka, letošnja zmagovalka Wimbledona in zmagovalka US Opna 2016, ki je v treh nizih morala priznati premoč Slovakinji Dominiki Cibulkovi.

Poslovila se je tudi dvakratna zmagovalka Wimbledona Petra Kvitova, peta nosilka, ki jo je v dveh nizih ugnala Belorusinja Arina Sabalenka.

Deseta nosilka Latvijka Jelena Ostapenko, ki je edini turnir za grand slam osvojila lani v Parizu, pa ni bila kos ruski zvezdnici Šarapovi, nekdanji številki ena in petkratni zmagovalki turnirjev za grand slam.

V zadnjem tednu OP ZDA ne bo zaigrala tudi šesta nosilka Francozinja Caroline Garcia, ki jo je izločila izkušena Španka Carla Suarez.

Od trenutnih članic elitne ženske deseterice bodo v osmini finala zaigrale domačinka Sloane Stephens, tretja nosilka, sedma nosilka Ukrajinka Jelina Svitolina ter osma nosilka Čehinja Karolina Pliškova. Seveda si je mesto med najboljšo šestnajsterico zagotovilo tudi prva ameriška zvezdnica Serena Williams, 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam, ki v New Yorku lovi sedmo lovoriko.