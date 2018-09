No, številni moderni avtomobili to mejo dosežejo z lahkoto, a je, če se z njimi ne odpravimo na dirkališče, praktično nimajo kje, saj so zakonske omejitve bistveno nižje. Obstaja pa izjema – to so nemške avtoceste oziroma nekateri njeni odseki, na katerih je 130 km/h le priporočljiva hitrost, omejitve pa ni. Po tem so te bržčas tudi najbolj znane in verjetno je le malo voznikov, ki tega med vožnjo po njih niso vsaj do določene mere izkoristili. Zgodba »autobahna«, kot je danes po vsem svetu znano ime za nemške avtoceste, se je začela pred 86 leti z odprtjem prvega odseka, s širitvijo pa je kmalu za tem to postalo prvo visokohitrostno cestno omrežje z omejenim dostopom na svetu.

12.996 km je po zadnjih podatkih skupna dolžina celotnega nemškega avtocestnega omrežja. S tem ima Nemčija peto najdaljšo avtocestno mrežo na svetu in, morda malce presenetljivo, drugo v Evropi. Več avtocest na stari celini imajo namreč s 15.444 kilometri Španci, ki so v svetovnem merilu za precej večjimi državami ZDA, Kitajsko in Kanado na četrtem mestu.

A je oznaka najdaljše avtoceste v Nemčiji, ki skupaj z drugimi tvori celotno omrežje. Dolga je 962,2 kilometra in poteka med nemškima mejama z Avstrijo na jugu ter Dansko na severu.

140–145 km/h je povprečna hitrost avtomobilov na tistih odsekih nemških avtocest, na katerih ni predpisana hitrostna omejitev, temveč velja le priporočljiva 130 km/h.