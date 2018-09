Na trgu Roter Turm se je najprej dopoldne zbralo okoli 50 ljudi. Ti so ob razpravi, govoru in glasbi pozvali k miru, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Blizu cerkve Svetega Janeza se je nato popoldne na protestih za mir in proti ksenofobiji po navedbah organizatorjev začelo zbirati vse več ljudi in zbralo več kot dva tisoč. Shoda se udeležuje tudi več vidnejših predstavnikov zvezne in državne politike, med njimi županja Chemnitza Barbara Ludwig, generalni sekretar SPD Lars Klingbeil in vodja poslanske skupine Levice v zveznem parlamentu Dietmar Bartsch.

K udeležbi je pozvalo več kot 70 združenj, političnih strank, klubov in zasebnih posameznikov pod zastavo z napisom »Imej srce, ne sovraštva« in ob sloganu »Chemnitz brez nacistov«.