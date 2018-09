Serena Williams, sicer 23-kratna zmagovalka turnirjev za grand slam, je prevladovala od samega začetka, na dvoboju je dosegla 34 »winnerjev« in deset asov ter po uri in dvanajstih minutah ukanila svojo starejšo sestro.

»Proti Venus ni enostavno igrati. Je moja najboljša prijateljica in vzornica, vsak njen poraz tudi mene prizadene. Danes sem odigrala bržkone svojo najboljšo predstavo proti njej,« je po zmagi dejala tudi Serena Williams, ki se je po porodu hčerke Olympie letošnjega marca vrnila na veliko teniško sceno in se nato prebila v veliki finale najbolj slovitega teniškega turnirja na svetu v Wimbledonu, kjer je morala priznati premoč Nemki Angelique Kerber.

Sereno Willims v naslednjem krogu turnirja z nagradnim skladom 53 milijonov ameriških zelencev čaka Estonka Kaia Kanepi, ki je v prvem krogu izločila prvopostavljeno Romunko Simono Halep, v drugem Švicarko Jil Teichmann, v tretjem pa Švedinjo Rebecco Peterson.

Na drugih ženskih dvobojih tretjega kroga so favorizirane igralke z odliko opravile svoje delo. Tretjepostavljena Američanka Sloane Stephens je bila boljša od Belorusinje Viktorije Azarenke s 6:3 in 6:4, Čehinja Karolina Pliškova, osma nosilka, od Američanke Sofie Kenin s 6:4 in 7:6 (2), sedmopostavljena Ukrajinka Elina Svitolina pa je ukanila Kitajko Wang Qiang s 6:4 in 6:4.

Nadal po štirih urah strl Hačanova V moškem delu je prvi nosilec iz Španije Rafael Nadal po zelo zahtevnem dvoboju, ki je trajal kar štiri ure in 23 minut, ukanil Rusa Karena Hačanova s 5:7, 7:5, 7:6 (7) in 7:6 (3). »Ujel sem se v zelo težko situacijo, a najbolj pomembno je, da sem se iz nje izvlekel,« je po maratonskem dvoboju na osredjem igrišču Arthur Ashe v Flushing Meadowsu proti 198 cm visokem Rusu dejal Španec, ki je v velikem jabolku dosegel že tri turnirske zmage. Nazadnje je slavil lani, tu je zmagal tudi v letih 2010 in 2013, skupno pa ima kar 17 zmag na turnirjih za grand slam. Tretjepostavljeni visokorasli Argentinec Juan Martin Del Potro je po treh nizih ugnal Španca Fernanda Verdasca s 7:5, 7:6 (6) in 6:3, petopostavljeni Južnoafričan Kevin Anderson je bil boljši od Kanadčana Denisa Šapovalova s 4:6, 6:3, 6:4, 4:6 in 6:4, Avstrijec Dominic Thiem, sicer deveti nosilec, pa od Američana Taylorja Fritza s 3:6, 6:3, 7:6 (5) in 6:4.