»Zbrali smo se na žalovanju ob odhodu ameriške veličine - prave stvari, ne poceni retorike moškega, ki se ne bo nikoli približal žrtvi, ki jo je dal tako voljno,« je dejala.

Ob tem je kritizirala tiste, ki »so živeli udobna in privilegirana življenja, medtem ko je on trpel in služil«. S tem se je obregnila ob ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je leta 2015 zasmehoval pet let, ki ga je McCain med vietnamsko vojno preživel v ujetništvu. »Rad imam ljudi, ki niso bili ujeti,« je takrat dejal Trump.

Trump ni bil povabljen Trump sicer na žalne slovesnosti in nedeljski pogreb McCaina ni bil povabljen in se jih tudi ni oziroma ne bo udeležil. Takšna je bila tudi želja pokojnika, sicer enega redkih ostrih Trumpovih kritikov v vrstah republikancev. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP naj bi bil Trump ravno sedaj v enem od golf klubov v Washingtonu. Iz njegovega kabineta se današnje žalne maše udeležuje njegova hčerka Ivanka in zet Jared Kushner, poroča britanski BBC. »Ameriki Johna McCaina ni treba postati znova velika, saj je bila Amerika vedno velika,« je McCainova še priredila Trumpov slogan. Spominu McCaina sta se poklonila tudi nekdanja ameriška predsednika Barack Obama in George Bush mlajši. Obama, ki ga je premagal na volitvah leta 2008, ga je označil za izjemnega človeka - borca, državnika in domoljuba - ki je izkazal izjemen pogum med ujetništvom v Vietnamu in bil izjemen senator, ki je razumel, da so načela pomembnejša od politike. Bush - ki je McCaina premagal pri republikanski predsedniški nominaciji leta 2000 - pa se je poklonil njegovemu pogumu, iskrenosti in smislu za humor. Dejal je, da je McCain pogosto izzval tiste na oblasti, če je menil, da njihovo obnašanje ni v skladu z ameriškimi ideali, saj je bil prepričan, da so oni in Amerika lahko boljši. Med govorci so bili tudi bivši senator Joe Lieberman in bivši ameriški zunanji minister Henry Kissinger.