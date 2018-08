Ogroženih je več kot milijon otrok

Sklad Združenih narodov za otroke UNICEF opozarja, da bi se v primeru ofenzive na Idlib v nevarnosti znašlo več kot milijon sirskih otrok. Direktor, zadolžen za ukrepanje v izrednih razmerah, Manuel Fontaine, je dejal, da »gre za več kot milijon otrok. Ko slišiš militantno retoriko o ofenzivi in vse, kar jo spremlja, se je treba zavedati, da na drugi strani ni le skupina oboroženih mož, ampak gre v resnici v velikem delu za ženske in otroke, starejše in druge, ki v vsem skupaj nimajo svojih vložkov.« Mnogi med njimi so v sedemletni državljanski vojni morali že večkrat zapustiti mesta, v katera so zatekli pred nasiljem doma, je dejal. Nekateri otroci so bežali oziroma se selili kar sedemkrat, je dejal Fontaine, in ti so še posebej ranljivi, ker so tudi psihično izčrpani. agencije