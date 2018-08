Kako se je zgodovinar Granda zmotil

Poslušal sem intervju z gospodom Stanetom Grando na RTVS in kot stalni naročnik Dnevnika v pismih bralcev prečital vse pripombe k njegovim izjavam. Vendar v njih nisem zasledil obtožbe velike časovne laži, ki jo navaja doktor zgodovine. Opisuje namreč primer gimnazijskega sošolca pred njim, pokojnega Cveta Juraka, s podtaknjenimi lističi in tako dalje. Ko je hodil gospod Jurak v gimnazijo, dr. Granda še ni bil vpisan v vrtec, saj je med njima tako velika starostna razlika. To vem kot sosed iz Cankarjeve ulice, kjer je živel Cveto Jurak z družino, osebno sem jih poznal. Vse, kar je povedal o tej zadevi, je Granda očitno slišal in naložil poslušalcem, misleč, da ni več živih, ki bi se tega spominjali.