Monaco in Marseille, ki sta v minuli sezoni francosko prvenstvo končala na drugem oziroma četrtem mestu, sta v novo sezono krenila z zmagama, a nato oba v naslednjih dveh krogih tekmecem odvzela le točko. Kluba sta posledično na sredini prvenstvene lestvice, vendar pa bi bilo presenetljivo, če bi tam v nadaljevanju tudi ostala. Še toliko bolj, ker sta bila tako eden kot drugi v poletnih mesecih na nogometni tržnici zelo dejavna.

To še posebej velja za Monačane, ki so pripeljali kar 15 nogometašev. Najbolj prepoznaven med njimi je ruski reprezentant Aleksandr Golovin, kar nekaj pa je mladih in obetavnih. S tem Monaco nadaljuje strategijo, s katero želi postati talilnica najbolj nadarjenih nogometašev v Evropi. »Všeč mi je Monacov način igranja in njegova strategija,« je ob prihodu v klub dejal eden od njegovih novincev, nemški reprezentančni branilec Benjamin Henrichs.

Trener Monaca Leonardo Jardim na nedeljski tekmi na 21-letnika verjetno še ne bo računal, vseeno pa bo upal, da proti Marseillu nadaljuje uspešni niz. Monaco proti jutrišnjemu nasprotniku na domačih tleh ni izgubil že vse od leta 2011, v primeru remija ali zmage pa bi se njegov niz neporaženosti na stadionu Louis II v prvenstvu podaljšal na 14 tekem. A za uresničitev načrtov bodo morali gostitelji odigrati bolje kot pretekli teden, ko so izgubili proti Bordeauxu. »Igrali smo premalo intenzivno in brez želje,« je bil nezadovoljen Leonardo Jardim. Ob tem je še pristavil: »Vsi vemo, da je projekt Monaca nekaj posebnega, a potrebujemo tudi čas. Naši cilji so visoki, zato se moramo bolj potruditi, če jih želimo uresničiti.«

Podobno visoke cilje kljub drugačni klubski strategiji imajo pri Marseillu, kar potrjujejo njihovi zadnji nakupi. Iz Salzburga se jim je pridružil Hrvat Duje Čaleta - Car, iz Crvene zvezde je prišel obetavni 22-letni srbski reprezentant Nemanja Radonjić, njihova najodmevnejša okrepitev pa je Kevin Strootman, za katerega so Romi plačali odškodnino v višini 25 milijonov evrov. Nizozemec velja za robustnega branilca z zanimivim vzdevkom pralni stroj. »Vzdevek mi je pri Romi nadel zdajšnji trener Marseilla Rudi Garcia. Tako me je klical, ker sem slabe, umazane podaje soigralcev spremenil v čiste, nadzorovane. Upajmo, da bo tako tudi zdaj,« je za uradno spletno stran francoskega prvenstva pojasnil Kevin Strootman.

Tako Strootman kot Radonjić sta bila javnosti predstavljena v četrtek, zato jutri še ne bosta nastopila. To je še težava več za stratega Marseilla, ki ga skrbi tudi zdravstveno stanje Floriana Thauvina, Adila Ramija in Lucasa Ocamposa. Ne glede na zapisano nogometni poznavalci napovedujejo, da bo na derbiju med obema ekipama veliko zadetkov. To potrjuje tudi statistika, saj je samo Monaco na zadnjih osmih medsebojnih obračunih Marseillu v povprečju zabil več kot 2,5 gola.