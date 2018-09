Lopov pametnejši od lastnice avta

Neznani storilec v noči na sredo pri kraji avtomobila ni imel pretežkega dela. Srebrna opel astra ga je izpod nadstreška v Spodnji Voličini v občini Lenart kar vabila, da jo odpelje en krog. In ne le da je bil avto odklenjen, temveč je lastnica jeklenega konjička ključe pustila kar na sovoznikovem sedežu. Policisti so nekaj ur pozneje avtomobil našli in ji ga vrnili. Gospa se je iz neprijetne zgodbe zagotovo naučila pomembno lekcijo: vedno zaklepaj avto in ne puščaj ključev v njem. Za zgled si lahko vzame kar tatu, ki ga policija še vedno išče. Po zabavni nočni vožnji je avto namreč zaklenil.

Moderna umetnost je smrtno nevarna

Britanski kipar Anish Kapoor je mojster črne pigmentacije in edini na svetu s pravico do uporabe najtemnejše možne črne barve na svetu. To je uporabil tudi pri svoji umetnini iz leta 1992 Spust v limbo, ki jo trenutno razstavljajo v muzeju Serralves v portugalskem Portu. Gre za ogromno črno luknjo, ki stoji sredi šestmetrske kocke. Izjemno temen pigment pokriva notranje stene in skoraj ne odseva svetlobe, posledično obrisi niso več vidni za človeško oko, površina pa deluje kot ravnina. Ravno to pa je bilo skoraj usodno za turista – ker je mislil, da gre za poslikavo tal, je padel v dva metra in pol globoko luknjo. Preventivno so ga odpeljali v bolnišnico, a ga še isti dan izpustili iz nje. Ni kaj, moderna umetnost je lahko tudi smrtno nevarna.

Napad 20.000 lačnih čebel

20.000 čebel je zaradi vročine in visoke vlage zapustilo svoj dom na eni od streh na newyorškem Manhattnu ter nezakonito zasedlo kvadratni meter senčnika ob stojnici s hot dogi sredi priljubljenega Times Squara. Čebele so začasno bivališče na srečo izbrale neposredno pred lokalno policijsko postajo, možje v modrem pa so nemudoma zavihali rokave. Najpogumnejši med njimi se je povzpel do žuželk in jih v posebni sesalnik posrkal v manj kot eni uri, nato so živali odpeljali v novi dom na Long Island. Poleg turistov, ki so junaškega moža postave spodbujali v živo s trga, je dogajanje prek spletnega prenosa spremljalo še na tisoče ljudi z vsega sveta. Ali so se čebele na pot odpravile zaradi omamnega vonja legendarnih hrenovk v štručki, policisti in strokovnjaki za čebele niso znali razložiti.

Junaška trojica ustavila tatiča torbice

Ponedeljke večina sovraži. Konec tedna je mimo, pred nami je še ves delovni teden. Za slabega se je prvi dan v tem tednu izkazal tudi za 34-letnega nepridiprava, ki je na pločniku avtobusnega postajališča v Mariboru 68-letni ženski iz rok iztrgal torbico in odbrzel stran. Na njeno veliko veselje – za nekatere je ponedeljek lahko tudi srečen! – je bežečega tatu opazila trojica, ki se je pognala za njim. Očitno so bili hitrejši od njega, saj so ga nedaleč stran dohiteli, mu torbico »ukradli« nazaj in jo vrnili lastnici. Osumljencu ni uspel niti drugi del pobega s kraja zločina, saj so ga policisti le nekaj trenutkov zatem prijeli in pridržali.

Aretacija “čistokrvne” belke

Policisti so pred dnevi v Južni Karolini zaradi prehitre vožnje ustavili 32-letno Lauren Elizabeth Cutshaw. Pretežka noga v kombinaciji z dvakrat preseženo dovoljeno stopnjo alkohola je privedla do poskusa aretacije mladenke. Ta se z odločitvijo policistov ni strinjala, za kar je navedla več razlogov: prvi je bil, da je bila v srednji šoli navijačica, med študijem na zelo dobri fakulteti pa še v prestižnem ženskem študentskem društvu. Ob vsem tem je vse življenje dobivala zgolj najvišje ocene. A to še ni vse. Zaupala jim je, da je tudi njen partner policist (mežik, mežik) in da je sama »zelo čisto, čistokrvno in belo« dekle. Na policistovo vprašanje, kakšno povezavo ima to s čimer koli, mu je odvrnila, da bi on to že moral vedeti. Ker je bila mladenka več kot očitno pijana, med prehitro vožnjo je prevozila stop znak, pri sebi pa imela še marihuano in droge, so jo policisti kljub njenim odličnim razlogom proti aretirali in jo odpeljali v pripor. Ah, kaj vse naredita dva kozarca vina.

Pripravila Tamara Krivec