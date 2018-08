Valentino in njegova muza na Jadranu

Potem ko je po Jadranskem morju križarila Oprah Winfrey in vzdihovala, da je tako lepo, da sploh ne more narediti slabe fotografije, sta se na isto jahto naselila še igralka Anne Hathaway in italijanski modni oblikovalec Valentino. Igralka je na jahto TM Blue One priletela neposredno iz Miamija, kjer se je še dan pred tem skupaj s soprogom Adamom Shulmanom in dveletnim sinkom Jonathanom kopala v bazenih letovišča Soho Beach House in bila po poročanju ameriških tabloidov strašno prijazna z otroki, ki so se igrali z njenim sinom. Nato pa je skočila v Jadransko morje s fantastične Valentinove jahte, ki vsako poletje pljuje po Jadranu in gosti zvezdnike. Med drugimi je bila na palubi te leta 1988 zgrajene jahte tudi princesa Diana. Valentino in njegov nekoč ljubezenski, sedaj pa le še poslovni partner Giancarlo Giammetti vedno najprej pljujeta okoli italijanske obale, posebno okoli Caprija, nato pa zavijeta do Grčije pa tudi na črnogorski in hrvaški del Jadrana. Med najljubšimi predeli italijanskega oblikovalca so Kornati ter seveda Hvar in Split. Medtem ko je Oprah Winfrey gostil le Giammetti, je v družbo Anne Hathaway rad skočil tudi 86-letni Valentino, saj je igralka že leta njegova muza in ju druži globoko prijateljstvo. Igralka se na vseh glamuroznih prireditvah pojavi v Valentinovih oblekah, nazadnje na letošnjem plesu Met Gala. Z oblikovalcem pogosto počitnikuje skupaj, Valentino pa igralko opisuje kot »svojo hčerko«.