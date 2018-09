Megaporoke srbskih bogatašev

V preteklem tednu so imeli srbski pripadniki jet seta naporen družabni urnik, saj sta se zgodili dve megaporoki srbskih bogatašev. Prva je trajala nekaj dni, vsi gosti pa so bili povabljeni na Jamajko, kjer je svojo 25-letno nevesto Ano Popović vzel 59-letni hotelirski mogotec Ljubiša Krstajić. Na slavju so bili tako člani ene najbogatejših srbskih družin Karić kot tudi zvezda vseh zvezd Lepa Brena s soprogom Bobanom Živojinovićem in mnogi drugi. Krstajić je lastnik 26 hotelov in letovišč, tudi na Jamajki in v Dominikanski republiki, na Karibih in seveda na Jadranu. V njegovem podjetju je zaposlen najmlajši sin Ivice Todorića Ivan, nasploh sta s propadlim hrvaškim tajkunom dobra prijatelja. Za Krstajića to seveda ni bila prva poroka – z dominikansko ženo ima že tri otroke, govori pa se, da je tudi njegova nova mlada žena, nekdanja modna oblikovalka, že noseča.