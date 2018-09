So pa zato ženske toliko bolj blestele na rdeči preprogi. Nekatere so v Benetke prišle tiho, denimo Irina Shayk, spremljevalka igralca Bradleyja Cooperja, ki igra v filmu Zvezda je rojena. Nasprotno je Cooperjeva soigralka iz istega filma Lady Gaga poskrbela za najodmevnejši prihod na festival. Kot je v navadi, se je pripeljala s čolnom, odeta v črno kratko retroobleko, lase je imela urejene v stilu 50. let, v roki pa je držala vrtnico. Njena podoba je bila popoln poklon zlati dobi italijanskega filma. Prav nič ni s svojo garderobo zaostajala dan pred tem, ko se je skupaj z mamo Cynthio Germanotta in fantom Cristianom Carino v oranžni oprijeti obleki sprehajala po Parizu. Glede na njeno vedno popolno celostno podobo je skoraj neverjetno, da je za Los Angeles Times dejala, da ima velikokrat občutek, da je grda. Še bolj pa osamljena.

Na beneški rdeči preprogi je prvič sama zablestela tudi Georgina Rodriguez, dekle Cristiana Ronalda. Medtem ko je nogometaš treniral, se je podala na otvoritveno projekcijo festivala in nič kaj nerodno ji ni bilo, da ob sebi nima slavnega spremljevalca. Očitno želi bivša prodajalka in mati enega od nogometaševih otrok italijansko življenje zajemati z veliko žlico.