V Tibetanski knjigi mrtvih med drugim piše, da rojstvo in smrt nista dogodka, ki bi se v našem življenju zgodila le enkrat, temveč se ponavljata vsak dan in nenehoma. Tudi zato se zdi strah pred smrtjo odveč. Ko se rodi nov občutek, stari umre. Podobno je z mislimi in še s čim drugim. Rojstvo in smrt seveda nista del zgolj nas, ki živimo na dveh nogah, temveč sta močno vpeta tudi v neživljenjska bitja, ki se na našem planetu premikajo s pomočjo štirih koles. Razvojniki v avtomobilski industriji namreč dobro poznajo smrt starega in rojstvo novega modela, v večini primerov pa strahu ne poznajo. Le zakaj bi se bali, ko pa zaupajo svojim sposobnostim, ki so podkrepljene z mošnjo, polno denarja.

Nas je zanimalo, kaj se zgodi, če ob bok postavimo dva avtomobila, enega, ki se je pred kratkim rodil, in drugega, ki je že na polovici svoje življenjske poti. Je mladost, ki v svetu avtomobilizma prevedeno pomeni sodobnost in nove tehnologije, boljša od starosti, ko so glavni atributi predvsem že uveljavljene in preizkušene dobrote? Na vprašanja smo skušali odgovoriti ob spoznavanju z novo seat arono (na slovenske ceste je zapeljala januarja) in fordom ecosportom, ki se na cestah vozi že od leta 2003, pred meseci pa so ga temeljito pomladili in tehnično osvežili do te mere, da bi znal biti konkurenčen tekmecem, ki jih v razredu majhnih športnih terencev ne manjka. Z razlogom: med letoma 2012 in 2017 se je ta razred povečal kar štirikratno, do leta 2020 pa pričakujejo, da bo dosegel številko 2,1 milijona.

Bomo kar neposredni. Na prejšnjo generacijo ecosporta nimamo dobrih spominov. Ni bila namreč prilagojena evropskim kupcem, avto pa je k nam zapeljal zgolj zato, ker Ford drugega v tem tako pomembnem razredu ni imel. A s tem so si Kölnčani naredili medvedjo uslugo. To je pokazal tudi veliki vzporedni test, ki smo ga skupaj s sedmimi partnerji opravili pred dobrima dvema letoma, v njem pa je zasedel zadnje mesto. Največja hiba so bile vozne lastnosti in asistenčni sistemi. Tudi zato smo bili spoznavanja z novim ecosportom veseli, ko je z vsakim prevoženim kilometrom bolj dokazal, da je napredek izjemen. Celo do te mere, da bi si zaslužil posebno nagrado. Dejansko je novi precej manj terenski (štirikolesni pogon je na voljo zgolj v kombinaciji s 125-konjskim dizelskim motorjem), kot je bil prejšnji, ki je to nakazoval tudi z rezervno pnevmatiko, obešeno na prtljažnih vratih. Pnevmatike tam ni več, so pa ohranili prtljažna vrata, ki se odpirajo v desno in ne navzgor. Zanimiva rešitev, ki je danes v svetu avtomobilizma prej redkost kot pravilo, pa se vendarle izkaže za dobro, saj boste v prtljažnik z dvojnim dnom spravili vso kramo. Škoda je le, da prtljažna luknja ne pogoltne še več kot 356 litrov, kar se v primeru, ko je ecosportovo poslanstvo prevoz prtljage štirih potnikov, hitro izkaže kot premalo.

Arona je seveda precej bolj šminkerska, konec koncev je v skladu s trendi njena karoserija lahko dvobarvna, o štirikolesnem pogonu pa ni ne duha ne sluha. Kupci ga ne zahtevajo, odgovarjajo pri Seatu. Zato pa so glasni pri prtljažniku in nič čudnega ni, da ta že v osnovi ponudi 400 litrov, lastnik pa zadrege, ko beseda nanese na prostor, ne bo poznal. Besedica zadrega tudi sicer pri španki ne bo uporabljena. Nič čudnega, ko pa 150 konjičkov, po katerih se pretaka zelena kri, komajda čaka, da jih poženemo v dir. Hitri boste, mogoče celo prehitri, saj so zmogljivosti na visoki ravni (205 km/h, 8,3 s). Ne pozabite, govorimo o majhnem avtomobilu z dolžinsko mero vsega 4,14 metra, zasnovanem v slogu »manj je lahko več«. Tudi ecosport je glede na izmerjeno prej majhen kot velik (dolžina 4,1 metra), zato je presenetljivo, da zadnja klop ponuja dovolj centimetrov za glavo in kolena dveh potnikov, ki tudi na daljši poti zavoljo prostora ne bosta tarnala. Pritoževal se ne bo niti voznik, pa čeprav bo na daljši vožnji ugotovil, da bi 125-konjski bencinski motor lahko dal več od sebe. Je pa zato voznikovo delovno okolje sodobno, barvni zaslon na dotik deluje vrhunsko, oprema titanium pa zadovoljuje vse želje glede varnosti in udobja. Ali prevedeno: serijski v opremi titanium so tudi samodejna klimatska naprava, potovalni računalnik, navigacija in parkirni senzorji, le za kamero je treba doplačati 400 evrov. Edina pripomba je letela na tempomat, ki ni bil pametni, žal pa ga ecosport tudi v dodatni opremi ne premore. Običajni, ki ne ohranja varnostne razdalje ter sam ne pospešuje in zavira, je preživet. Aronina oprema FR je zelo podobna, le da premore še pametni ključ, za ugodno doplačilo (457 evrov) pa tudi radarski tempomat. Bi si pa pri obeh namesto 6-stopenjskega ročnega menjalnika želeli samodejnega, ki pri ecosportu zahteva doplačilo 1750 evrov, pri aroni pa z 1,5-litrskim motorjem žal ni na voljo. Je pa zato pri nemcu smiselno razmisliti o zmogljivejšem motorju s 140 konji, saj stane le 610 evrov več. Za oba avta je sicer potrebno odšteti okoli 20 evrskih tisočakov. Več pa v sklepu.