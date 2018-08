»Motiv za smrt Nedžada Kličića je imelo veliko ljudi, ki so bili žrtve njegovega nasilja. Naj sodišče na spletu pogleda videoposnetka z naslovoma Krajiški Rambo, Nedžad Kličić in Bosanski Rambo intervju. Pokazal bo, kakšna osebnost je bil in kakšno preteklost je imel. Na prvem posnetku nastopa kot protagonist vojnega urjenja z različnimi vrstami orožja, v intervjuju pa govori, da je osumljen velikega števila kaznivih dejanj, tudi nastavljanja bomb v lokalih in avtih,« je danes odvetnik Blaž Kovačič Mlinar prepričeval ljubljansko sodnico Vesno Podjed. Odvetnik zagovarja 37-letnega Mervana Šljivarja, obtoženega, da je septembra 2014 v Bosni iz brezobzirnega maščevanja umoril razvpitega Nedžada Kličića. Šljivar tega ne priznava, zato se bo 26. septembra z zagovorom začelo sojenje.

Kot smo že pisali, so Šljivarjeve domnevne sostorilce v Bosni že pred časom obsodili. Haris Gredelj je dobil šest let in dva meseca, Mehmed Rekić šest let in pol, Sabahudin Ikeljić pet, Dragan Pavlović, ki je edini priznal krivdo, pa dve leti in osem mesecev. Štirinajstega septembra 2014 ob pol enih zjutraj naj bi zamaskirani in oboroženi vstopili v lokal Gold v Ostrožcu pri Cazinu. Kličić je sedel v loži in ravno Šljivar naj bi bil tisti, ki ga je s pištolo najprej pretepel, nato pa ustrelil v glavo. Potem pa pobegnil v Slovenijo.

Tožilka Tanja Ahčan je predlagala, naj na sojenju preberejo izjave okoli 20 v preiskavi že zaslišanih prič, le Gredelja, Rekića, Ikeljića in Pavlovića naj zaslišijo še enkrat. Kovačič Mlinar je bil proti, češ da je bila preiskava dobro opravljena in da ni potrebe po ponovnem zasliševanju katere koli priče. »Zaslišanja prič iz Bosne so povezana z mednarodnim sodelovanjem in organizacijo videokonferenc, to pa z velikimi stroški. Mi pa si želimo hitrega zaključka. Obtoženi je v priporu že 32 mesecev, kar je sicer posledica drugega postopka, a v tem je bil moj klient na prvi stopnji oproščen,« je dejal zagovornik. Šljivarju so namreč pred tem sodili zaradi poskusa uboja Fadila Ferhatovića januarja 2016 v Ljubljani. Najprej je bil spoznan za krivega in obsojen na šest let zapora, po razveljavitvi sodbe in novem sojenju pa so ga (še nepravnomočno) oprostili. Pripor so mu takrat sicer odpravili, a takoj odredili novega zaradi domnevnega umora Kličića.

Tožilka je za četverico iz Bosne vztrajala pri ponovnem zaslišanju, češ da v preiskavi zaradi strahu niso veliko povedali. »Da, ena priča je povedala, da jo je strah, vendar ne Šljivarja, pač pa Kličićevih sorodnikov,« je vztrajal Kovačič Mlinar. Sodišču je še predlagal, naj ugotovi, ali so imeli v Bosni sodne odredbe za zaseg in pregled Kličićevih telefonov po umoru. Odredbe v našem sodnem spisu ni, je pa na tej podlagi ljubljanska policija sestavila analitsko poročilo o žrtvinih telefonskih stikih pred smrtjo. Odvetnik je danes dejal, da to poročilo za obtoženca ni obremenjujoče. Toda za primer, če odredb ni, je vseeno predlagal njegovo izločitev iz spisa.