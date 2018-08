Ruski mediji poročajo o najdbi ženskega trupla, ki je bilo v ledu skrito zadnjih 31 let. Na truplo je naletela skupina alpinistov, ki se je namenila na najvišjo evropsko goro. Kot piše RT, je bilo truplo zaradi ledu povsem ohranjeno in je bilo videti kot voščena lutka. Posnetek izkopavanja trupla je našel pot na splet, mu je pa dodano opozorilo, da ni za občutljivejše gledalce.

Ob pokojnici so našli potni list, s katerim so potrdili identiteto – gre za truplo Elene Bazikine, Moskovčanke, ki je bila zaposlena na tamkajšnjem Inštitutu za znanost. Ob truplu so našli še letalsko vozovnico, na kateri je zapisan datum 10. april 1987. Za 36-letno Eleno so bile gore največja ljubezen.