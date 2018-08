Že danes je po zadnjem poročilu družbe KPMG na Kitajskem 222 milijonov oseb starih 60 let ali več, kar pomeni, da izpolnjujejo pogoje za upokojitev, saj se na Kitajskem moški lahko upokojijo pri 60 letih, ženske pa pri 55 letih. Do leta 2025 bo število starejših od 65 let na Kitajskem naraslo že na 300 milijonov, s čimer v prihodnje tudi njih čakajo vedno večji izzivi, kako upokojencem zagotoviti dostojne prihodke.

Visok odstotek starejših prebivalcev Danes ima po uradnih statistikah Kitajska razmeroma dober pokojninski sistem, saj prejema zaposleni s povprečnimi prihodki ob upokojitvi 83 odstotkov svoje neto plače pred upokojitvijo. V Sloveniji znaša ta delež 57 odstotkov. Vendar uradne statistike veljajo le za kitajsko urbano populacijo, saj večina ruralne populacije sploh ni vključena v javni pokojninski sistem. Po nekaterih ocenah naj bi bilo v pokojninski sistem vključenih le devet odstotkov ruralne populacije. Kljub temu so sicer visoke stopnje nadomestitev javnih pokojnin za urbane delavce na Kitajskem še mogoče, in sicer zaradi razmeroma majhnega deleža starejše populacije v primerjavi z razvitim zahodnim svetom, saj je starejših od 65 let le okoli 9,5 odstotka vse populacije. V Sloveniji je že danes več kot 18 odstotkov vseh prebivalcev starih 65 let ali več. Kitajska ima dvostebrni pokojninski sistem s prevladujočim prvim stebrom, v katerega morajo delodajalci prispevati 20 odstotkov bruto plače zaposlenega, ki mu je bil po reformi 2016 dodan obvezni drugi kapitalski steber, v katerega zaposleni plačujejo osem odstotkov svoje plače na mesec, prihranki pa se jim obrestujejo na individualnih varčevalnih računih, na podlagi katerih začnejo ob upokojitvi prejemati mesečno pokojninsko rento. Dodatno je v letošnjem letu kitajska vlada sprejela posebne davčne olajšave za varčevanje v zasebnih pokojninskih skladih z namenom razvoja domačega kapitalskega trga, ki je trenutno še večinoma zaprt za tuje upravljalce.

Ključno je razmerje med zaposlenimi in upokojenci »Če primerjamo pokojnine Kitajcev in Slovencev, so razlike velike, saj je za javne pokojninske sisteme ključno razmerje med zaposlenimi, ki mesečno vplačujejo v sistem, in upokojenci, ki mesečno iz pokojninske blagajne prejemajo pokojnine. V Sloveniji sta bila po osamosvojitvi skoraj dva zaposlena na enega upokojenca, danes pa je le še 1,4 zaposlenega na enega upokojenca in projekcije napovedujejo, da bo leta 2036 le še en zaposleni na enega upokojenca. Temu primerno se nižajo tudi vplačila v pokojninsko blagajno, medtem ko se na drugi strani povišujejo odhodki za pokojnine. Kitajska je v nasprotju s Slovenijo še razmeroma mlada, saj je starejših od 65 let le približno devet odstotkov vsega prebivalstva, medtem ko je v Sloveniji starejših več kot 18 odstotkov prebivalstva, do leta 2050 pa naj bi se ta delež povečal že na 34 odstotkov. Tako bomo po statistiki ameriškega urada za popis prebivalstva postali najstarejša populacija v Evropi in peta na svetu,« opozarja Karmen Dietner, predsednica uprave Pokojninske družbe A, pri kateri za dodatno pokojnino varčuje približno 47.000 zaposlenih v Sloveniji.