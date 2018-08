»Burni odzivi gospodarstva na vsebino koalicijske pogodbe, še preden so ključni predstavniki gospodarstva imeli priložnost pridobiti dodatna pojasnila in obrazložitve, so po našem mnenju nekoliko preuranjeni,« so danes zapisali v LMŠ. Vsaka vlada, tudi nastajajoča, se po njihovih navedbah zaveda, da brez uspešnega gospodarstva ni uspešne in razvojno naravnane družbe. Koalicijski partnerji si bodo zato prizadevali, kot poudarjajo, da bodo ukrepi vlade naravnani tako, da bodo še naprej spodbujali razvoj in uspešno poslovanje slovenskega gospodarstva, upoštevajoč tudi zunanje okoliščine.

V LMŠ verjamejo, da slovensko gospodarstvo in gospodarstveniki ravnajo odgovorno in skladno z zakonodajo. »Ukrep g. Akrapoviča, ki je sprožil veliko razburjenja, je po našem trdnem prepričanju legitimen in zakonit, vendar bi si želeli, da bi v predhodnem dialogu lahko razčistili morebitne dvome, ki so ga privedli do tega ukrepa in tako preprečili, da bi tudi drugi podjetniki in gospodarstveniki sledili tej poti,« so v sporočilu še navedli v LMŠ.

Antiminister za gospodarstvo? Družba Akrapovič se je namreč na četrtkovi skupščini odločila, da zaradi »negotovosti glede prihodnje davčne obravnave rezultatov poslovanja družbe v preteklih letih« izplača celoten bilančni dobiček v višini 32 milijonov evrov. Akrapoviču bi lahko sledili tudi drugi podjetniki. »Ne morem z gotovostjo trditi, toda zagotovo bo temu sledil še marsikdo,« je generalni direktor in lastnik podjetja Duol Dušan Olaj danes dejal za STA, že v četrtek pa je v enem od svojih zapisov na Twitterju navedel, da se bo moral minister pri taki koalicijski pogodbi preimenovati v antiministra za gospodarstvo. Olaj koalicijske napovedi glede predvidenih sprememb načina obdavčitve kapitalskih dobičkov ocenjuje kot siromašenje razvojnih potencialov podjetij. Koalicijski partnerji bi po njegovem prepričanju morali vedeti, kaj zapisati v koalicijsko pogodbo: »Gospodarstvo potrebuje predvidljive ukrepe, ne pa nekih šok terapij.« Četudi vladna koalicija napovedane obdavčitve ne bo izvedla na način, kot je zapisan v koalicijski pogodbi, je po Olajevem prepričanju izvirni greh narejen. Zaradi političnih odločitev se že dela gospodarska škoda: »Pandorina skrinjica je odprta.« Prvi mož in večinski lastnik Postojnske jame Marjan Batagelj je medtem opozoril, da je čas zelo negotov za celotno slovensko gospodarstvo in tudi podjetnike, predvsem zato, ker koalicijska pogodba ne govori tako nedolžno o načinu obdavčitve kapitalskih dobičkov. »In ne gre se čuditi, da tisti, ki smo vplačali največ davka v državno blagajno, razmišljamo o selitvi podjetij v tujino in o tem, da si ne upamo odpirati novih delovnih mest, niti investirati. In kako lahko kdo reče, da je to prijazna država, če ima tako mačehovski odnos?« se sprašuje Batagelj. Batagelj upa, da je Akrapovičeva poteza dovolj veliko in trezno opozorilo, da država v tej smeri ne bo nadaljevala in bo to tudi jasno zagotovila. »Ne more nekaj ljudi diktirati in ujeti celotno slovensko gospodarstvo v zanko davkov,« je še poudaril.

GZS poziva k previdnosti Gospodarska zbornica Slovenije medtem poziva vladno koalicijo k previdnosti in k vodenju takšne gospodarske politike, ki so jo vsi v gospodarstvu pričakovali glede na njihove besede pred volitvami. »Kar se dogaja zdaj, je diametralno nasprotje tega, kar smo iz ust politikov slišali pred nekaj meseci,« je za STA dejal Igor Knez z zbornice. Dodal je, da je kapital plaha ptica in tako je treba tudi razumeti podjetnike, ki ustvarjen kapital vlagajo nazaj v podjetja. »Če se jim samo zagrozi z višjimi obdavčitvami, potem je težko ne razumeti tovrstnega odziva,« je poudaril Knez, ki pravi, da imamo danes dokaj jasno strukturo obdavčitve, ki je razmeroma stabilna. Politika se bo po Knezovih besedah morala naučiti, da zapisane besede zelo bolijo, tudi če se ne uresničijo. »V zadnjih dneh smo dnevno dobili kar nekaj prošenj podjetnikov, da jim pomagamo preseliti podjetja, saj pričakujejo, da se bodo politične obljube uresničile. Razmišljajo o selitvi v Avstrijo, Hrvaško, četudi so tam davki malce višji, ampak vsaj vedo, pri čem so,« je še povedal.