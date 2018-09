Med posebnostmi zdravstva, ki so Šabedra po prihodu na čelo kliničnega centra posebej začudile, je zapleteno financiranje. Da na začetku leta ne vedo, koliko zdravljenj lahko opravijo in kakšno plačilo bodo za to dobili, ga še vedno bega. Pri odločitvah, katerim novostim dati prednost, je previden. Vsi zdravniki si želijo za svoje bolnike najboljše, opaža, a to trči ob omejitve bolnišnice in slovenskega zdravstva.

Včasih dobi na mizo anonimko z očitki o javnih naročilih, ki se izkažejo za resnične. Ob branju o novih tehnologijah je ugotovil tudi, da so lahko mnenja