»Kjer je narava najlepša« je slogan miniaturne občine Jezersko, ki ima 664 prebivalcev ali devet na kvadratni kilometer (slovensko povprečje je 102). Manj jih premorejo le še Hodoš, Kobilje, Osilnica in Solčava. Po podatkih državnega statističnega urada je povprečna starost Jezerjanov 43,6 leta, njihovih avtomobilov pa deset let. Imajo petrazredno osnovno šolo in vrtec, v katerem so morali, kar je spodbudno, zaradi plodnejših zadnjih let povečati oddelek jasli. »Za tako majhno skupnost je to ključno. Dokler bodo ljudje tukaj radi živeli ter bosta vrtec in šola polna, smo zmagal