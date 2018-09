Sistem je zasnovan po vzoru opozarjanja na nemške zračne napade v Veliki Britaniji med drugo svetovno vojno, ko so britanski kmetje s telefonskimi klici sporočali smer leta nemških letal in tako svarili pred skorajšnjimi napadi. Podoben sistem, a s sodobno tehnologijo, so v Siriji vzpostavili programerji startupa Hala Systems s pomočjo sirske opozicije. Izbrani opozicijski opazovalci v številnih provincah spremljajo vzlete vojaških letal in v preprosto aplikacijo sporočajo smer letal. Programerji so ta sistem opozarjanja nadgradili še z več sto skritimi elektronskimi napravami po državi, ki analizirajo zvok letal ter tako določijo njihovo hitrost, višino in smer leta. S križanjem podatkov o prejšnjih napadih lovcev nato aplikacija poskuša napovedati lokacijo napada. Ko je ta izračunana, obvestila prek spletnih socialnih platform na svoje telefone dobijo tako prebivalci določenega kraja kot tudi bolnišnice, da bi tako imele zadosti časa, da se pripravijo na morebitno povečano število ranjencev. Na začetku je bila aplikacija precej nenatančna, izboljšana aplikacija pa zdaj prebivalcem Idliba in drugih delov Sirije zagotavlja vsaj nekajminutno opozorilo, da jim morda grozi zračni napad. Pogosto ravno dovolj, da lahko ljudje poiščejo zaklonišče. V zadnjih dveh letih naj bi z aplikacijo, ki jo je sofinancirala britanska vlada, na bližajoče se napade opozorili več kot dva milijona ljudi. Zaradi te tehnologije se je po nekaterih ocenah število žrtev bombardiranj zmanjšalo za 27 odstotkov.