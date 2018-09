Jedrsko orožje: norost, ki temelji na utvari

Dobro leto po sprejemu pogodbe o popolni prepovedi jedrskega orožja (za katero vlada Mira Cerarja v OZN ni glasovala in je Slovenija kot natovska članica vsaj doslej tudi ni podpisala) je očitno, da pravega napredka v jedrskem razoroževanju v kratkem ni mogoče pričakovati. Še huje, ameriški enostranski odstop od mednarodnega sporazuma z Iranom (JCPOA), diletantski in veličastno spodleteli poskus Donalda Trumpa za dogovor o ustavitvi severnokorejskega jedrskega programa s Kim Jong Unom in napoved novih jedrskih orožij ruskega predsednika Vladimirja Putina so zlovešča znamenja nove jedrske negotovosti. Toliko bolj, kolikor so tudi ZDA že v času predsednikovanja Baracka Obame sprejele megalomanski program prestrukturiranja in modernizacije svojih jedrskih sil, ki ga je sedanja administracija brez pomislekov prevzela.