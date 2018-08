Policija je pri rednem nadzoru prometa v zgodnjih jutranjih urah v četrtek ustavila moškega, ki v avtomobilu ni bil pripet z varnostnim pasom. Ugotovili so, da je voznik v krvi imel 1,67 promila alkohola. Poleg tega je bilo njegovo vozilo tehnično pomanjkljivo, ker na zadnjem levem kolesu ni imelo pnevmatike.

Voznika so pridržali in nato odpeljali sodniku za prekrške. Ta je določil 7500 kun kazni in 34-letniku za šest mesecev odvzel vozniško dovoljenje, so še sporočili s policijske uprave s sedežem v Virovitici.